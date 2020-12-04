İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek’in her yıl desteklediği girişimlerin en iyilerini belirlediği Big Bang Start-up Challenge tamanlandı. İlk kez online olarak düzenlenen etkinlikte girişimcilere 54 milyon 154 bin TL’lik kaynağın ulaştırıldığı açıklandı. Sahneye çıkmaya hak kazanan ve fuayede yer alan 39 girişim ile ardıl yatırımlarını alan 6 İTÜ Çekirdek mezunu girişimler toplamda 23 milyon 386 bin TL’lik ödül, nakit ve yatırım aldıklarını ilk kez Big Bang’te duyurdu.
Bu rakamın yanı sıra 2020 yılı içerisinde yatırım alan 23 adet İTÜ Çekirdek girişimi ve mezununun 30 milyon 768 bin TL‘lik yatırımı da Big Bang’te kutlandı. TOP 20’de yer alan girişimler arasında aldıkları ödül, nakit ve yatırımla ilk üçte yer almaya hak kazanan girişimler; 1 milyon 940 bin TL ile Syntonym; 1 milyon 558 bin TL ile Bugbounter ve 688 bin TL ile Eyecheckup oldu.
Big Bang’te konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, "Böylesine zorlu bir yılda, Big Bang’te 54 milyon TL’yi aşkın kaynağı girişimcilerimize ulaştırdığımızı duyurmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.
İstanbul Sanayi Odası ile 5 yıldan beri süren iş birliğinin önümüzdeki dönem dikey tematik alanlarda artarak devam edeceğini belirten Dikbaş, "İTÜ Çekirdek’te önümüzdeki dönemin hedefleri arasında teknoloji tabanlı girişim ve girişimcilerin sayısını artırmak ve yeni dikey temaları küresel ölçekte duyurmak olacak” diye konuştu.
Verilen bilgiye göre, İstanbul Sanayi Odası, Elginkan Vakfı’nın Elmas Paydaş; Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB),Petrol Ofisi, Teknoloji ile Üretelim Platformu ve EnerjiSA’nın Platin Paydaş; Agito, AKSigorta, Allianz, Anadolu Efes, AvivaSA, Commencis, Eksim, EPDK/Elder, Eureko Sigorta, HDI Sigorta, Migros, Teknasyon, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat Emeklilik ve Yapı Kredi Teknoloji’nin Altın Paydaş, DataMarket, Milliyet ve Yalçıner Patent’in Gümüş Paydaşları arasında yer aldığı etkinlikte, kurumlar geleceğin girişimlerine destek oldu.
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