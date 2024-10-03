BİFO sezonu bir başyapıtla açıyor

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25. yaşını kutlayan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), yeni sezonunun açılışını 10 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde unutulmaz bir konserle yapıyor. Sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, orkestra ve insan sesinin uyumunu vurgulayan bir başyapıtla sezonu açıyor. Müzikseverleri, soprano Hélène Walter ile BİFO’nun, Gustav Mahler’in 4. Senfoni’sini yorumladıkları bir açılış konseri bekliyor.

Carlo Tenan

Zengin bir repertuvarla açılıyor

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BİFO, sezonun ilk konserinde ayrıca Cumhuriyetimizin ilk kuşak bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun’un Orkestra için Süit’ini ve romantik dönem Alman müziğinin önemli isimlerinden Felix Mendelssohn’un “İtalyan” başlıklı 4. Senfoni’sini de seslendirecek.

Hélène Walter İlk konserin konuğu soprano Hélène Walter Opera sahnelerinde olduğu kadar konser salonlarında da aktif bir sanatçı olan Hélène Walter, klasik müzik dünyasında iz bırakan bir kariyer yolculuğuna sahip. Walter, Martin Haselböck, François-Xavier Roth, Pierre Bleuse, Lucie Leguay ve Corrado Rovaris gibi şeflerin yönetiminde, Budapeşte’de Müpa, Barselona'da Palau de la Música, Paris’te Théâtre des Champs-Elysées ve Viyana'da Musikverein gibi salonlarda elde ettiği başarılarla tanınıyor.