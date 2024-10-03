Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik BİFO sezonu bir başyapıtla açıyor

        BİFO sezonu bir başyapıtla açıyor

        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 25. sezonuna bir başyapıtla merhaba diyor. 10 Ekim'deki konserde şef Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, soprano Hélène Walter ile Gustav Mahler'in 4. Senfonisi'ni seslendirecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 00:08 Güncelleme: 03.10.2024 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        BİFO sezonu bir başyapıtla açıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        25. yaşını kutlayan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), yeni sezonunun açılışını 10 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde unutulmaz bir konserle yapıyor. Sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, orkestra ve insan sesinin uyumunu vurgulayan bir başyapıtla sezonu açıyor. Müzikseverleri, soprano Hélène Walter ile BİFO’nun, Gustav Mahler’in 4. Senfoni’sini yorumladıkları bir açılış konseri bekliyor.

        Carlo Tenan
        Carlo Tenan

        Zengin bir repertuvarla açılıyor

        REKLAM

        BİFO, sezonun ilk konserinde ayrıca Cumhuriyetimizin ilk kuşak bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun’un Orkestra için Süit’ini ve romantik dönem Alman müziğinin önemli isimlerinden Felix Mendelssohn’un “İtalyan” başlıklı 4. Senfoni’sini de seslendirecek.

        Hélène Walter
        Hélène Walter

        İlk konserin konuğu soprano Hélène Walter

        Opera sahnelerinde olduğu kadar konser salonlarında da aktif bir sanatçı olan Hélène Walter, klasik müzik dünyasında iz bırakan bir kariyer yolculuğuna sahip. Walter, Martin Haselböck, François-Xavier Roth, Pierre Bleuse, Lucie Leguay ve Corrado Rovaris gibi şeflerin yönetiminde, Budapeşte’de Müpa, Barselona'da Palau de la Música, Paris’te Théâtre des Champs-Elysées ve Viyana'da Musikverein gibi salonlarda elde ettiği başarılarla tanınıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
        #Borusan sanat
        #konser
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        İsrail, İran'a misilleme kararı aldı
        İsrail, İran'a misilleme kararı aldı
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        Saldırıdan sonra açıklama
        Saldırıdan sonra açıklama
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        Sığınakta dua ettiler
        Sığınakta dua ettiler
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Habertürk Anasayfa