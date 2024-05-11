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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni: Çocuk kavgası!

        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni: Çocuk kavgası!

        Konya'da, 42 yaşındaki Sıtkı Fidan'ı bıçaklayarak öldüren 41 yaşındaki Ahmet G. ve olay yerinde bulunan yakını 39 yaşındaki Muhammed Emin G. polis tarafından yakalandı. Ahmet G.'nin, Fidan'ın komşusu olduğu, cinayetin nedeninin de çocukları arasındaki kavgadan kaynaklandığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 14:24 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:27
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        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
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        Konya'da olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana geldi.

        KAVGA ÇIKTI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre Ahmet G. (41) ve Sıtkı Fidan (42), arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet G., Fidan'ı göğsünden bıçakla yaraladı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Öldürülen Sıtkı Fidan, 42 yaşındaydı.
        Öldürülen Sıtkı Fidan, 42 yaşındaydı.

        Fidan kanlar içinde yere yığılırken, Ahmet G. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Fidan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa süre sonra kaçan Ahmet G. ve olay yerinde bulunan yakını Muhammed Emin G.'yi gözaltına alındı.

        ÇOCUKLARIN KAVGASI ÖLÜMLE BİTTİ

        Şüphelilerden Ahmet G.'nin ilk ifadesinde Sıtkı Fidan ile komşu olduklarını, çocukları arasında çıkan kavga nedeniyle gün içinde tartışıp ayrıldıklarını ve daha sonra yeniden karşılaştıklarında kavga ettiklerini söyledi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Konya
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