Bıçak deyince Sürmene

AA

Yaklaşık 75 bıçak satış dükkanı ile üretim tesisinin bulunduğu ilçede üretilen coğrafi işaret tescilli "Sürmene bıçağı", işin ehli ustalar tarafından damgalama ve ısı işleminin ardından parlatma, sap takma ve bileme aşamasıyla kullanıma hazır hale getiriliyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla hareketliliğin yaşandığı bıçakçılar, yerinde satışın yanı sıra internet üzerinden ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına Sürmene bıçağı gönderiyor.

Bayramın yaklaşmasıyla kurban kesecekler ile kesim yerlerinde kasaplık yapacaklar yeni bıçaklar satın alırken, fiyatları pahalı bulan bazı vatandaşların da bıçak ve satır gibi aletleriyle bileme ustalarının yolunu tuttuğu gözlendi.

İlçede kurban bıçakları 200 ila 1500 liradan satılıyor, 10 ila 15 liraya da bileniyor.

"SÜRMENE'NİN 100'E YAKIN BIÇAK ÇEŞİDİ VAR"

İlçede baba mesleği bıçak üretimi ve satışını sürdüren Nesrin Kumbasar, AA muhabirine, önceki bayramlara göre durgunluk yaşadıklarını ancak Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ilçeye geleceklerin ilgisiyle işlerin canlanmasını beklediklerini söyledi.

Vatandaşların bu yıl yeni bıçak almaktan ziyade elindeki bıçaklara bileme yaptırdığını belirten Kumbasar, bıçak fiyatlarının artmasının bunun başlıca nedeni olduğunu kaydetti.

Bıçağın, Sürmene'nin geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Kumbasar, "Sürmene'nin 100'e yakın bıçak çeşidi var. Sürmene bıçağını özel kılan elde dövülerek yapılıyor olması. Aslında pandemi bıçaklara estetik kattı, model olarak çok gelişti Sürmene bıçağı. Mutfak bıçağı, et, meyve ve sebze bıçağı, kurban bıçaklarının çeşidi arttı." dedi.

Kumbasar, kurban bıçaklarının 4 parçadan oluşan set halinde de satıldığını belirterek, "En uygun kurban bıçağı seti 600 liradan başlıyor, 1500 liraya kadar çıkıyor. Kurban bıçağı çok önemli. Dayanıklı olması ve elden kaymaması lazım. En çok tercih edilen verzalit saplı bıçaklar. Bunlar bakteri barındırmıyor, elden kaymıyor." diye konuştu.

Bıçakların uzun ömürlü kullanabilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar olduğuna dikkati çeken Kumbasar, "Her bıçak körelir, iyi bıçak bilenir. Hiçbir bıçağı bulaşık makinesine atmayacaklar, ateşli, elektrikli döner çarka tutturmayacaklar. Eğer bunları yapmazsanız o bıçak ömürlük bıçaktır. 10 yıl bile dayanır ama makineye atarsa ısısı kaçar, teneke olur." ifadelerini kullandı.

Bıçak satıcısı Atilla Yomralıoğlu da bu sene hem şehir dışına hem de yurt dışına internet üzerinden beklenenden fazla satış yaptıklarını belirterek, "Trabzon ve çevre illerdekiler bu sene genellikle bıçaklarını biletme yöntemini seçtiler. Adama 5 yıl önce bir bıçak satmışız, getirip onu biletti. Zaten o bıçağı rahat 20 yıl kullanılabiliyor, yeter ki ürüne iyi baksınlar. Bu sene çok bileme yaptık, fazla satış olmadı." dedi.

"BEN AYNI BIÇAĞIMLA 30 SENEDİR KURBAN KESİYORUM"

Bileme ustası Hüseyin Altay ise bıçakların uzun ömürlü kullanımı için bakımı ve bilemesinin çok önemli olduğuna işaret etti.

"Sürmene bıçağını güzel bilettikten sonra 30 sene kullanabilirsiniz." diyen Altay, şöyle devam etti:

"Ben aynı bıçağımla 30 senedir kurban kesiyorum. Ustasına götüreceksin, aynı yenisi gibi keser. Bıçağı taşa tutmayacaksın, bulaşık makinesine atmayacaksın, kemiğe vurmayacaksın. Biletmek için bize getirsinler. Kendi kafasına göre biletmesinler. Ağzı bilenmiş iyi bir bıçakla 10 hayvan kesersin, eğer kesmesini bilirsen. Doğru kullandıktan sonra Sürmene bıçağına bir şey olmaz. Sürmene bıçağını alırsın, 1 tonluk boğayı devirirsin. Yeter ki doğru bilensin, iyi kullanılsın."

KULLANANLAR VAZGEÇMİYOR

Kurban bıçağı satın alan Rahime Denizci, dayanıklılığı ve güzel kesim yaptığı için Sürmene bıçağını tercih ettiklerini söyledi.

Almanya'dan bayram için Türkiye'ye gelen Derviş Düdükçü de gezmek için Afyon'dan Rize'ye gittiklerini belirterek, "Sürmene'nin bıçaklarının meşhur olduğunu duyunca buraya uğradık. Çok güzeller. El yapımı olmasından dolayı evimde bulundurmak istiyorum. İşçiliği de çok güzel, çeşit bol." dedi.

Nizamettin Sandıkçı ise geçen sene aldığı Sürmene bıçağını çok beğenmesi nedeniyle bu sene de yenisini aldığını, dövme çelik olduğu için bıçağı kurban kesiminde rahatlıkla kullandıklarını ifade etti.