Biber dolması nasıl yapılır? Yaz mevsiminin olmazsa olmazlarından olan biber dolması yanında yoğurduyla yemelere doymadığımız bir lezzet. Küçükken sadece içini yediğimiz büyüdükçe dışını da yemekten keyif aldığımız bir yiyecek artık biber dolması. Soğuk olarak da sıcak olarak da damaklarda bıraktığı tat unutulmaz.
Biber Dolması Malzemeler:
- Yarım kg dolmalık biber
- Her bibere 1 yemek kaşığı pirinç
- 1 yemek kaşığı salça
- Maydanoz
- 2-3 adet domates
- Karabiber
- Tuz
- Nane
- Sıvıyağ-Zeytinyağı
Biber Dolması Yapılışı:
- Dolmalık biberlerin içlerini temizleyin.
- Domates ve soğanları küçük küçük doğrayın.
- Domatesin kenar kısımlarını biberlerinizin üzerini kapatmak için kullanacaksınız bu sebepten dolayı önce kapatmak için kullanacak kısımlarınız keserseniz daha iyi olur.
- Bir kaba hazırladığımız salça, pirinç, soğan, karabiber, domates, maydanoz, tuz, çok az sıvıyağ ve naneyi ekleyip iyice karıştırın.
- Daha sonra bu harcı biberlere doldurun.
- İçine harç koyduğunuz biberleri, tencereye dizin.
- Harcı yaptığınız kabın içerisine sıcak su koyun.
- Göz kararı olacak şekilde biberlerin yarısına kadar gelecek şekilde kabın içine koyduğunuz suya 1 yemek kaşığı salça ekleyip ve eritin.
- Bu karışımı biberlerin üstüne gelmeyecek şekilde tencereye, biberlerin yarısına kadar dökün.
- Kesmiş olduğunuz domateslerle biberlerin üst kısımlarını kapatın.
- Daha sonra biberlerinizin üzerine çok az zeytinyağı veya sıvıyağ gezdirin.
- Yemeğinizi kısık ateşte pişirip biraz dinlendirdikten sonra yoğurtla beraber sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet Olsun.
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