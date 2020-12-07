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BI Tanımı:
BI terimi; Business Intelligence İş Zekası (BI) kısaltmasıdır. İş bilgilerinin toplanması, entegrasyon, analiz ve sunum için teknolojiler, uygulamalar ve uygulamalara karşılık gelir. BI yani İş Zekasının amacı, daha iyi bir işe karar vermeyi desteklemekte. BI (Business Intelligence),ham verileri karlı iş eylemlerini harekete geçiren anlamlı bilgilere dönüştüren bir dizi süreç, mimarlık ve teknolojidir. Verileri eyleme geçirilebilir zeka ve bilgiye dönüştüren bir yazılım ve hizmet paketidir.
BI, kuruluşun stratejik, taktik ve operasyonel iş kararları üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. BI, varsayımlar ve içgüdü duygusu yerine geçmiş verileri kullanarak gerçeğe dayalı karar vermeyi destekler. BI araçları, kullanıcılara işin doğası hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak için veri analizi yapar ve raporlar, özetler, gösterge panoları, haritalar, grafikler ve çizelgeler oluşturur. Temel olarak, İş Zekası (BI) sistemleri veri odaklı Karar Destek Sistemleridir (DSS). İş Zekası bazen brifing kitaplarında, rapor ve sorgulama araçlarında ve yönetici bilgi sistemlerinde birbirinin yerine kullanılır.
BI Önemi:
Tarihsel verilere dayanarak KPI (Temel Performans Göstergeleri) ölçümü oluşturur. Çeşitli süreçler için ölçütleri belirler ve ayarlar. İş Zekası sistemleri ile kuruluşlar pazar eğilimlerini belirleyebilir ve ele alınması gereken iş sorunlarını tespit edebilir. BI, veri kalitesini ve böylece karar verme kalitesini artıran veri görselleştirmesine yardımcı olur. BI sistemleri sadece işletmeler tarafından değil, KOBİ (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) tarafından da kullanılabilir.
BI Sistemi Kullanımı:
Kurumsal veri tabanlarından elde edilen ham veriler çıkarılır. Veriler birden fazla sistemde heterojen sistemlere yayılabilir. Veriler temizlenir ve veri ambarına dönüştürülür. Tablo bağlanabilir ve veri küpleri oluşturulur. BI sistemini kullanarak, kullanıcı soru sorabilir, geçici raporlar isteyebilir veya başka bir analiz yapabilir.
BI Sistemi Avantajları:
BI Sistemi Dezavantajları:
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