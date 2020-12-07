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BI ne demektir?

İş dünyasında kullanılan İngilizce bir terim kısaltması olan BI'nin açılımı ve anlamı merak ediliyor. Peki BI ne demek? Kelimenin açılımı nedir? Ne anlama gelmektedir?

07.12.2020 - 04:07 | Güncelleme: ABONE OL
BI ne demektir?

BI ne demek, BI nedir, BI tanımı ve anlamı nedir, BI teriminin önemi nedir, BI sistemi nasıl kullanılır, BI sisteminin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

BI Tanımı:

BI terimi; Business Intelligence İş Zekası (BI) kısaltmasıdır. İş bilgilerinin toplanması, entegrasyon, analiz ve sunum için teknolojiler, uygulamalar ve uygulamalara karşılık gelir. BI yani İş Zekasının amacı, daha iyi bir işe karar vermeyi desteklemekte. BI (Business Intelligence),ham verileri karlı iş eylemlerini harekete geçiren anlamlı bilgilere dönüştüren bir dizi süreç, mimarlık ve teknolojidir. Verileri eyleme geçirilebilir zeka ve bilgiye dönüştüren bir yazılım ve hizmet paketidir.

BI, kuruluşun stratejik, taktik ve operasyonel iş kararları üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. BI, varsayımlar ve içgüdü duygusu yerine geçmiş verileri kullanarak gerçeğe dayalı karar vermeyi destekler. BI araçları, kullanıcılara işin doğası hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak için veri analizi yapar ve raporlar, özetler, gösterge panoları, haritalar, grafikler ve çizelgeler oluşturur. Temel olarak, İş Zekası (BI) sistemleri veri odaklı Karar Destek Sistemleridir (DSS). İş Zekası bazen brifing kitaplarında, rapor ve sorgulama araçlarında ve yönetici bilgi sistemlerinde birbirinin yerine kullanılır.

BI Önemi:

Tarihsel verilere dayanarak KPI (Temel Performans Göstergeleri) ölçümü oluşturur. Çeşitli süreçler için ölçütleri belirler ve ayarlar. İş Zekası sistemleri ile kuruluşlar pazar eğilimlerini belirleyebilir ve ele alınması gereken iş sorunlarını tespit edebilir. BI, veri kalitesini ve böylece karar verme kalitesini artıran veri görselleştirmesine yardımcı olur. BI sistemleri sadece işletmeler tarafından değil, KOBİ (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) tarafından da kullanılabilir.

BI Sistemi Kullanımı:

Kurumsal veri tabanlarından elde edilen ham veriler çıkarılır. Veriler birden fazla sistemde heterojen sistemlere yayılabilir. Veriler temizlenir ve veri ambarına dönüştürülür. Tablo bağlanabilir ve veri küpleri oluşturulur. BI sistemini kullanarak, kullanıcı soru sorabilir, geçici raporlar isteyebilir veya başka bir analiz yapabilir.

BI Sistemi Avantajları:

  • Verimliliği artırır. Bir BI programı sayesinde, işletmelerin tek bir tıklamayla raporlar oluşturması mümkündür, böylece çok fazla zaman ve kaynak tasarrufu sağlar. Ayrıca çalışanların görevlerinde daha verimli olmalarını sağlar.
  • Görünürlüğü geliştirir. BI ayrıca bu işlemlerin görünürlüğünü iyileştirmeye ve dikkat edilmesi gereken alanları tespit etmeyi mümkün kılar.
  • İş Zekası sistemi, kuruluşun belirlediği hedeflere karşı gösterdiği performans için hesap verebilmesi ve sahip olması gereken birinin olması gerektiği için kuruluşta hesap verebilirlik atar.
  • Bir kuşbakışı görünümü verir. BI sistemi ayrıca, karar vericilere, gösterge panoları ve puan kartları gibi tipik BI özellikleriyle genel bir kuş bakışı görüntüsü aldıklarından kuruluşlara yardımcı olur.
  • İş süreçlerini kolaylaştırır. BI, iş süreçleriyle ilgili tüm karmaşıklığı ortadan kaldırır. Ayrıca, tahmine dayalı analiz, bilgisayar modellemesi, kıyaslama ve diğer metodolojiler sunarak analitiği otomatikleştirir.
  • Kolay analitik sağlar. BI yazılımı, teknik olmayan veya analist olmayan kullanıcıların bile hızlı bir şekilde veri toplamasına ve işlemesine olanak tanıyarak kullanımını demokratikleştirdi. Bu, aynı zamanda eldeki birçok insandan analitik gücünü koymaya da izin verir.

BI Sistemi Dezavantajları:

  • İş zekası, hem küçük hem de orta ölçekli işletmeler için maliyetli olabilir. Bu tür bir sistemin kullanımı, rutin ticari işlemler için pahalı olabilir.
  • BI’nın diğer bir sakıncası, data uygulamasındaki karmaşıklığıdır. İş tekniklerini başa çıkmak için sert hale getirecek kadar karmaşık olabilir.
  • Tüm gelişmiş teknolojiler gibi, BI da zengin firmaların satın alma yetkinliğini göz önünde bulundurarak kuruldu. Bu nedenle, BI sistemi henüz birçok küçük ve orta ölçekli şirket için uygun değildir.
  • Veri depolama sisteminin tamamen hayata geçirilmesi neredeyse bir buçuk yıl sürmektedir. Bu nedenle, zaman alıcı bir süreçtir.

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