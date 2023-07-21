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        Haberler Dünya Bhutan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır Bhutan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

        Bhutan nerede, hangi kıtada yer alır Bhutan başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        Bhutan, Güney Asya'da Himalayalar'da yer alan küçük bir ülkedir. Resmi adı Bhutan Krallığı'dır. Çin (Tibet) ile kuzeyde, Hindistan ile güneyde, doğuda ve batıda komşudur.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 00:07
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        Bhutan başkenti, bayrağı, nüfusu
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        Bhutan, Asya kıtasında Güney Asya'da yer alan bir ülkedir. Coğrafi olarak Himalaya Dağları'nın doğu kesiminde yer almaktadır. Bhutan, doğuda Çin (Tibet Özerk Bölgesi) ile sınırını paylaşırken, güneyde Hindistan'a komşudur. Ülkenin batısında Nepal bulunmaktadır. Bhutan, Tibet Platosu'nun güney yamaçlarında ve Brahmaputra Nehri vadisinde yer alır.

        Bhutan Başkenti

        Bhutan başkenti Thimphu'dur. Thimphu, ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi olarak önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda Bhutan'da en büyük şehirlerden biridir. Thimphu, dağlık bir bölgede bulunur ve Bhutan'ın geleneksel ve modern unsurları bir arada bulunduran bir şehirdir. Ülkenin yönetim merkezi olan Thimphu, idari binalar, hükümet kurumları, kültürel ve turistik yerler ile dikkat çeker.

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        Bhutan Bayrağının Anlamı

        Bhutan bayrağının anlamı, dikey olarak ikiye bölünmüş bir tasarıma sahiptir. Sol tarafta turuncu renk, sağ tarafta ise altın sarısı (sarı) renk bulunur. Turuncu renk, Bhutan'ın Budist kültürünü temsil eder. Budizm, Bhutan'da yaygın olan ve toplumun önemli bir parçası olan bir dindir. Turuncu renk aynı zamanda güç, cesaret ve tutkuyu sembolize eder. Altın sarısı renk ise Bhutan'ın monarşi sistemini ve kraliyet ailesini simgeler. Bhutan, mutlakiyetçi bir monarşi ile yönetilen bir ülkedir ve kraliyet ailesi toplumda önemli bir yere sahiptir. Altın sarısı renk, kraliyet gücünü ve zenginliği temsil eder.

        Bayrağın ortasında iki renk arasında yer alan ve bayrağın her iki yarısını da kapsayan beyaz bir ejderha yer alır. Bu ejderha, Bhutan kültüründe önemli bir semboldür ve Bhutan'ın ulusal sembolü olarak kabul edilir. Ejderha, kraliyet gücünü, barışı ve refahı simgeler. Bhutan bayrağı; ülkenin dini, kültürel ve siyasi değerlerini yansıtan önemli semboller taşıyan bir bayraktır.

        Bhutan Nüfusu

        2023 yılı itibarıyla Bhutan nüfusu yaklaşık olarak 787,386 kişi olarak tahmin edilmektedir. Bhutan, küçük bir ülke olup nüfusu da buna bağlı olarak görece düşüktür. Bhutan para birimi ise Bhutan ngultrumu'dur. Bhutan ngultrumu, ülkenin resmi para birimi olarak kullanılır. Bhutan'ın ulusal bankası olan "Royal Monetary Authority of Bhutan" tarafından tedavüle verilir. Bhutan ngultrumu'nun alt birimi "chhertum" olarak adlandırılır ve 1 ngultrum 100 chhertum'a eşittir. Bhutan ngultrumu, ülke içindeki ticaret ve alışverişlerde kullanılan resmi para birimidir.

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        Bhutan Türkiye Saat Farkı

        Bhutan Türkiye saat farkına göre +3 saat şeklindedir. Yani, Bhutan Türkiye'den 3 saat daha ileridedir. Örneğin, Bhutan'da saat 12:00 iken, Türkiye'de saat 09:00 olacaktır.

        Bhutan Şehirleri

        Bhutan, toplamda 20 idari bölgeye ayrılmıştır. Her bir idari bölgenin merkezi, genellikle aynı ismi taşıyan bir şehirdir. İşte Bhutan şehirleri:

        • Thimphu: Bhutan'ın başkenti ve en büyük şehri olan Thimphu, ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel merkezidir.
        • Paro: Paro, Bhutan'ın turistik cazibe merkezlerinden biridir. Paro Vadisi'nde yer alan şehir, Paro Uluslararası Havaalanı'na da ev sahipliği yapmaktadır.
        • Punakha: Punakha, Bhutan'ın önemli bir tarihi ve dini merkezidir. Ülkenin eski başkenti olan şehir, Punakha Dzong adı verilen etkileyici bir manastır ile ünlüdür.
        • Wangdue Phodrang: Wangdue Phodrang, Punakha'ya yakın bir şehirdir ve önemli bir kültürel ve ticaret merkezidir. Wangdue Phodrang Dzong, şehirdeki en dikkat çekici yapıdır.
        • Trongsa: Trongsa, Bhutan'da Orta Bhutan bölgesinin merkezidir. Trongsa Dzong, ülkenin en büyük ve en etkileyici kalelerinden biridir.
        • Bumthang: Bumthang Vadisi, Bhutan'ın kültürel ve dini mirasının önemli bir merkezi olarak kabul edilir. Bumthang şehri, bu vadiye ev sahipliği yapmaktadır.

        Bu sadece Bhutan'ın bazı önemli şehirlerinden birkaçıdır. Ülkede daha birçok idari bölge ve yerleşim yeri bulunmaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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