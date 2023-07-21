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        Haberler Dünya Bahreyn Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır Bahreyn Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

        Bahreyn nerede, hangi kıtada yer alır Bahreyn başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        Bahreyn, Basra Körfezi'nin batısında yer alan bir ada ülkesidir. Aynı zamanda Pers Körfezi'ndeki bir ada ülkesi olup tarihsel ve ekonomik açıdan önemli bir bölgede yer almaktadır. Bahreyn, Asya kıtasında yer almaktadır. Coğrafi anlamda Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunur ve Katar'ın güneyinde yer alır. Bahreyn, Arap Yarımadası'nın doğu kıyısında yer alır ve yaklaşık 33 adadan oluşan bir takımadadan oluşur. Başkenti ve en büyük şehri Manama'dır.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 00:02
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        Bahreyn başkenti, bayrağı, nüfusu
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        Bahreyn Başkenti

        Bahreyn başkenti Manama'dır. Manama, aynı zamanda ülkenin en büyük şehri ve ekonomik merkezidir. Bahreyn, petrol ve doğal gaz gibi zengin enerji kaynaklarına sahiptir ve bu kaynaklar ekonomisinin temelini oluşturur. Bununla birlikte, son yıllarda Bahreyn, finans, turizm ve hizmet sektörlerine de yatırım yaparak ekonomisini çeşitlendirmeye çalışmıştır.

        Bahreyn Bayrağının Anlamı

        Bahreyn bayrağının anlamı, beyaz bir zemin üzerinde beş adet kırmızı üçgen ve on adet beyaz üçgenin oluşturduğu bir desenden oluşur. Beyaz renk, Bahreyn'in saf ve barışçıl bir ülke olduğunu simgelerken, kırmızı renk, cesareti, kahramanlığı ve Bahreyn halkının fedakarlıklarını temsil eder. Bayrağın tasarımı, Bahreyn'in Arap İstiklal Hareketi'ndeki rolünü yansıtır.

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        Kırmızı üçgenler, Bahreyn halkının Arap halklarının yanında yer almasını, birlikte mücadele etmesini ve destek verdiğini ifade eder. Beyaz üçgenler ise Bahreyn halkının barış içinde yaşama arzusunu ve istikrarı simgeler. Bayrağın ortasında yer alan beş adet üçgen, Bahreyn'in beş ana ilini temsil eder. Bu ilçeler Al-Manama, Al-Muharraq, Al-Wasat, Al-Janubiyah ve Al-Shamaliyah'dır. Bahreyn bayrağı, ülkenin bağımsızlık ve birlik duygusunu yansıtan önemli bir semboldür.

        Bahreyn Nüfusu

        2023 itibarıyla Bahreyn nüfusu yaklaşık olarak 1.4 milyon kişidir. Ancak bu rakam güncel olarak değişebilir. Bahreyn, nispeten küçük bir ülke olduğu için yoğun nüfusa sahiptir. Ayrıca, ülkenin petrol endüstrisi ve ekonomik fırsatlar sunması, göçmen işçilerin de yoğun bir şekilde Bahreyn'e gelmesine neden olmuştur. Bahreyn para birimi ise Bahreyn Dinarı'dır (BHD). Dinar, 1000 filseğe (subunit) bölünmüştür. Bahreyn Dinarı, dünyadaki en değerli para birimlerinden biridir. Genellikle "BD" simgesiyle temsil edilir. Bahreyn'de yaygın olarak kullanılan banknotlar 1, 5, 10 ve 20 BD değerlerine sahiptir. Ayrıca 500 filseğe ve 1 BD'ye eşit olan madeni paralar da dolaşımdadır.

        Bahreyn Türkiye Saat Farkı

        Bahreyn Türkiye saat farkı +1 saat olarak belirlenir. Yani, Türkiye saatine göre Bahreyn 1 saat geridedir. Ancak saat farkı yaz saati uygulaması ve kış saati uygulamasına göre değişebilir. 2021 yılına kadar Türkiye yaz saati uygulamasını devam ettiriyordu, ancak 2021'den itibaren kalıcı olarak yaz saati uygulamasına geçiş yapıldığı bilgisi elimde bulunuyor. Bahreyn ise genellikle yaz saati uygulamasını kullanmamaktadır.

        Bahreyn Şehirleri

        Bahreyn şehirleri şunlardır:

        • Manama: Bahreyn'in başkenti ve en büyük şehri olan Manama, ülkenin ticaret, finans, kültür ve turizm merkezidir. Modern yapıları, alışveriş merkezleri, tarihi ve kültürel bölgeleriyle dikkat çeker.
        • Muharraq: Bahreyn'in ikinci büyük şehri olan Muharraq, bir liman şehri olarak önemlidir. Tarihi binaları, dar sokakları ve geleneksel mimarisiyle ünlüdür. Aynı zamanda Bahreyn Uluslararası Havalimanı da Muharraq'da yer almaktadır.
        • Riffa: Bahreyn'in en büyük ikinci şehri olan Riffa, ülkenin en büyük ve en kalabalık ilçesidir. Modern alışveriş merkezleri, villalar, parklar ve Bahreyn Kralı'nın ikametgahı Al-Areen Sarayı gibi önemli noktaları bulunur.
        • Hamad Şehri: Bahreyn'in güneyinde yer alan Hamad Şehri, özellikle petrol ve gaz endüstrilerine ev sahipliği yapar. Bahreyn Uluslararası Fuar Merkezi de burada bulunur.
        • Isa Şehri: Bahreyn'in kuzeyinde yer alan Isa Şehri, ülkenin idari merkezi olarak önemlidir. İçinde Bahreyn Ulusal Müzesi ve Bahreyn Milli Kütüphanesi gibi önemli kültürel ve tarihi mekanlar bulunur.
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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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