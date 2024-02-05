BGST Tiyatro'dan 'Kara Kutu' sahnede

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BGST Tiyatro, bir çekirdek ailenin hikâyesi üzerinden Türkiye’nin yakın dönemine mercek tutan yeni oyunu Kara Kutu’yu sahnelemeye hazırlanıyor. 11 Şubat Pazar, Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Tiyatro Salonu’nda prömiyerini gerçekleştirecek tek perdelik oyun, sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek.

“Kara Kutu” açılıyor!

Kara Kutu inşaat ortasında, hayatını bir senedir müştemilatta sürdüren bir ailenin, baba yâdigarı arsadan geçici bir süreliğine ayrılacağı günde başlıyor. Ne var ki hemen gerçekleşmesi gereken bu ayrılık, merhum babanın çocuklarına bıraktığı sır nedeniyle bir mühlet gecikiyor. Üç kardeşin ve gençliğini onlarla geçirmiş bir kuzenin hikâyeleri etrafında örülen oyun, Türkiye’nin bize çok da uzak olmayan bir dönemine unutma ve hatırlama ikileminden odaklanıyor.

Oyunda teatral anlatımın bir bileşeni olarak video kullanımı yer alıyor

Kolektif oyunlaştırma pratiğiyle hazırlanan Kara Kutu; doğaçlama, metin yazımı ve reji faaliyetinin eş zamanlı olarak merkezde olduğu bir yapı ile şekilleniyor. Grubun daha önce gerçekleştirdiği sahnede doğaçlama pratiği ve dijital tiyatro çalışmalarına dayanan oyunun oluşumu, deneysel bir araştırma sürecini barındırıyor. Bu çalışmaların sonucu olarak video kullanımı da metnin ve tiyatro sahnesinin bir bileşeni olarak oyunda yerini alıyor.

Oyun biletleri iletişim numaralarından veya tiyatrolar.com.tr’den temin edilebilir.