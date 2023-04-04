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Tekstil çalışanlarının beyzbol sopalı kavgasında 1 ölü!

İstanbul Bağcılar'da tekstil şirketi çalışanları arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olay sırasında ateşlenen bir silahtan çıkan kurşunlar nedeniyle Canan Çimen adlı çalışan yaşamını yitirdi

Giriş: 04.04.2023 - 14:09 | Güncelleme: ABONE OL
Beyzbol sopalı park yeri kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti! - Güncel haberler
Beyzbol sopalı park yeri kavgasında 1 kişi öldü!
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DHA

Bağcılar'da tekstil şirketleri çalışanları arasında çıkan kavgada Canan Çimen (43) silahla vurularak öldürüldü. Beyzbol sopalarının da kullanıldığı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre olay, Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde 1 Nisan Cumartesi günü meydana geldi.

İddiaya göre, Suriyeli Bişar El Mısri ve Canan Çimen, komşu olan iki ayrı tekstil şirketiyle çalışıyordu. Saat 10.40 sıralarında Canan Çimen ve çalışma arkadaşları nakliye yapacakları sırada işyeri önüne komşu tekstil firmasının çalışanları araç park etti.

SİLAHI ATEŞLEYEN ZANLI YAKALANDI

Bunun üzerine iki tekstil şirketi çalışanları arasında tartışma başladı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Silah, beyzbol sopaları ve demir şişlerin de kullanıldığı kavga sırasında bir kişi tabancayla ateş etti.

Kurşunun isabet ettiği Canan Çimen kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Canan Çimen'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Canan Çimen'in öldürüldüğü silahı kullanan kişinin Bişar El Mısri olduğu belirlendi.

Mısri ve kavgaya karışan 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca ve 2 tüfekle, beyzbol sopaları da aramalarda ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin üzerinde ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve beyzbol sopası ele geçirildi.
Şüpheliler Bişar El Mısri ile olay sırasında elinde pompalı tüfek bulunan Y.E.A, beyzbol sopası tutan E.T. ile M.A.A, M.E.D. ve A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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