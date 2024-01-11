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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaldırımda yürüyen 14 yaşındaki Beyzanur arabayı kontrol edemeyen sürücü nedeniyle hayatını kaybetti

        Beyza Nur kaldırımda yürüyordu! Büyük acı!

        Bursa'da okul çıkışı, kaldırımda otobüs durağına yürürken, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cipin çarptığı ortaokul öğrencisi, 14 yaşındaki Beyza Nur Gecü hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ü.U., tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:10 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:14
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        Beyza Nur kaldırımda yürüyordu! Büyük acı!
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        Bursa'da kaza, 8 Ocak günü akşam saatlerinde Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Özlüce Mahallesi´nden Altınşehir Mahallesi yönüne giden Ü.U. yönetimindeki cip, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        "CİP HIZLI GİDİYORDU" İDDİASI

        DHA'da yer alan habere göre aşırı süratli olduğu iddia edilen cip, virajda savrulup kaldırıma çıkarak, okul çıkışı evine gitmek için otobüs durağına yürüyen Beyza Nur Gecü´ye (14) çarptı.

        BAŞINI KALDIRIMA ÇARPTI

        Çevredekiler, düşerek başını kaldırıma çarpan Gecü´nün yardımına koştu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Gecü, ambulansla kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi´nde kurtarılamadı.

        8. SINIFA GİDİYORDU

        Koç Ortaokulu 8´inci sınıf öğrencisi Beyza Nur Gecü, 15 Temmuz Şehitler Camisi´nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi.

        SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan sürücü Ü.U. adlı kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        #Bursa
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