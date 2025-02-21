Nevşehir'de yürek yakan olay, 17 Şubat pazartesi gecesi, Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak üzerinde bulunan Eras Sitesi'ndeki bir ikamette meydana gelmişti.

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BEYZA'YI EVİNDE KATLETMİŞTİ İHA'daki habere göre Mustafa Baltaş (26) arkadaşı ile birlikte alkol aldıktan sonra eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ın (21) evine gitti. Mustafa Baltaş, yanında getirdiği tüfekle Beyza Akdoğan'a ateş açtıktan sonra kendi yaşamına da son vermişti.

ADIM ADIM TAKİP KAMERADA Beyza Akdoğan yaşadığı apartmana girdikten 6 dakika sonra apartmana gelen katil zanlısı, kapıda bir süre cep telefonu ile uğraştıktan sonra apartmana girerek hem eski nişanlısının hem de kendi canına kıymıştı. Beyza Akdoğan ve katil Mustafa Baltaş’ın apartmana girişleri de güvenlik kameralarına yansımıştı.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Nevşehir Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, olay gecesi katil ile birlikte olan yabancı uyruklu bir kişi ve olay öncesi görüştüğü 2 kişi olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı.

"SADECE CAMLARA SIKACAKTI" Şüphelilerin alınan ifadesinde; "Mustafa Baltaş ile birlikte olay günü alkol aldık. Daha sonra Mustafa ile birlikte giderek tüfek aldık. Mustafa sadece eski nişanlısının evinin camlarına sıkacaktı. Olay yerine de beraber gittik. Mustafa içeri girdi. Ben dışarıda bekledim. Daha sonra ambulans ve polisleri görünce korkup kaçtım" dedi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş! Haberi Görüntüle