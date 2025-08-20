Habertürk
        Bolu'da yangın kontrol altında | Son dakika haberleri

        Bolu'da yangın kontrol altında

        Bolu'da korkutan bir orman yangını çıktı. Alevlerin rüzgarla büyüdüğü yangına müdahale başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı kapatılan Mengen-Devrek karayolu ulaşıma tekrar açıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 15:54 Güncelleme: 20.08.2025 - 21:03
        Bolu'da yangın kontrol altında
        Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

        Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye personeli sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        Yangın, 7 helikopter, 23 arazöz, iş makinesi ve 145 personelin müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alındı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Öte yandan tedbir amaçlı kapatılan Mengen-Devrek kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        DHA'nın haberine göre Mengen-Devrek kara yolunun Kaymakcuma mevkisinde, saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı.

        Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale etmeye başladı. Bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Bolu Valiliği, Mengen ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

        "Bugün saat 15.00 sularında, Bolu ili Mengen ilçesi Kıyaslar Köyü D750 Karayolu kenarı mevkisinde orman yangını çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Valiliğimizin koordinesinde; Orman, İtfaiye, Jandarma, Sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. Yangına; 1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 yangın ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, 40 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 10 itfaiye personeli, 15 jandarma personeli ve gönüllü vatandaşlarımızın desteğiyle müdahale edilmektedir. Ayrıca takviye söndürme ekipleri ve 4 yangın söndürme helikopteri talep edilmiş olup gelişmeler yakinen takip edilmektedir. Yangının çıkış sebebi, henüz belirlenememiş olup gerekli incelemeler ilgili birimlerimizce titizlikle yürütülmektedir."

