Beypiliç Boluspor: 1 - Balıkesirspor: 0

Stat: Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Ferdi Karadoruk

Beypiliç Boluspor: Selmani, Tugay Kacar (Dk. 90+4 Diyar Kaba), Bregu (Dk. 90+3 Diarrassouba), Arda Hilmi Şengül, Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Emin Bayram (Dk. 70 Erkam Reşman), Ali Keten, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 90+3 Erdem Can Polat), Berk Yıldız (Dk. 90+4 Atamer Bilgin)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir (Dk. 46 Kethevoama), Kore, Otoo (Dk. 68 Oğuzhan Aynaoğlu), Nwankwo, Bilalli (Dk. 68 Muhammed Ali Doğan), Birol Parlak, İbrahim Halil Çolak, Cumali Bişi (Dk. 84 Hüseyin Karabey)

Gol: Dk. 45 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor)

Sarı kart: Dk. 24 Cumali Bişi, Dk. 45+5 Kore, Dk. 83 Nwankwo (Balıkesirspor), Dk. 45+4 Tugay Kacar, Dk. 45+5 Roshi, Dk. 59 Abdurrahman Canlı, Dk. 86 Ali Keten (Beypiliç Boluspor)