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        Haberler Dünyadan Beyonce ve Jay-Z New York sokaklarında - magazin haberleri

        Beyonce ve Jay-Z New York sokaklarında

        Müzik dünyasının en güçlü çiftlerinden olan Beyonce ve Jay-Z, New York'ta bir etkinlik çıkışında görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 11:22 Güncelleme: 18.08.2024 - 11:22
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          Nadiren birlikte görüntülenen Beyonce ve Jay-Z çifti, New York sokaklarında fotoğraflandı. 42 yaşındaki Beyonce ile 54 yaşındaki Jay-Z, New York'taki Hudson Yards'ta düzenlenen bir etkinlikten ayrılırken görüldü.

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          Beyonce, eşiyle dışarıda geçirdikleri gece için açık pembe, kapüşonlu bir kıyafet ve aynı renkte çizmeden oluşan bir kombin seçmişti.

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          Çift, basına konuşmazken, Beyonce kameralara gülümsemeyi tercih etti.

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          2008'de evlenen çiftin 12 yaşında Blue Ivy adında bir kızı ve 7 yaşında Sir ve Rumi adında ikizleri bulunuyor.

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          2024 MTV Video Müzik Ödülleri'ne pek çok dalda aday gösterilen Beyonce, en son Paris Olimpiyatları'nda yarışan ABD takımını tanıtan bir klip yayınlamıştı.

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          Simone Biles, Sha'Carri Richardson, Noah Lyles, Caeleb Dressel, Katie Ledecky gibi ekibin birkaç üyesinin adını söyleyen Beyonce'nin klibinde, en son albümü 'Cowboy Carter'daki 'Ya Ya' şarkısı fonda çalıyordu.

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