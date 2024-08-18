Beyonce ve Jay-Z New York sokaklarında
Müzik dünyasının en güçlü çiftlerinden olan Beyonce ve Jay-Z, New York'ta bir etkinlik çıkışında görüntülendi
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Nadiren birlikte görüntülenen Beyonce ve Jay-Z çifti, New York sokaklarında fotoğraflandı. 42 yaşındaki Beyonce ile 54 yaşındaki Jay-Z, New York'taki Hudson Yards'ta düzenlenen bir etkinlikten ayrılırken görüldü.
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Beyonce, eşiyle dışarıda geçirdikleri gece için açık pembe, kapüşonlu bir kıyafet ve aynı renkte çizmeden oluşan bir kombin seçmişti.
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Çift, basına konuşmazken, Beyonce kameralara gülümsemeyi tercih etti.
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2008'de evlenen çiftin 12 yaşında Blue Ivy adında bir kızı ve 7 yaşında Sir ve Rumi adında ikizleri bulunuyor.
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2024 MTV Video Müzik Ödülleri'ne pek çok dalda aday gösterilen Beyonce, en son Paris Olimpiyatları'nda yarışan ABD takımını tanıtan bir klip yayınlamıştı.
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Simone Biles, Sha'Carri Richardson, Noah Lyles, Caeleb Dressel, Katie Ledecky gibi ekibin birkaç üyesinin adını söyleyen Beyonce'nin klibinde, en son albümü 'Cowboy Carter'daki 'Ya Ya' şarkısı fonda çalıyordu.
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