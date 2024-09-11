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        Haberler Dünyadan Beyonce: Şöhret bir hapishane gibi - magazin haberleri

        Beyonce: Şöhret bir hapishane gibi

        Dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri olan Beyonce, "Şöhret bazen bir hapishane gibi hissettiriyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 16:37 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:40
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        • 1

          Beyonce olmak kolay değil! 43 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcıya, GQ dergisine verdiği röportajda, kendisinin dışarıdan "mükemmeliyetçi" olarak görülen kişilik özelliğinin bir "yük" olup olmadığı soruldu.

          Beyonce, "Hikaye anlatımına, büyümeye ve kaliteye odaklanıyorum. Mükemmeliyetçiliğe odaklanmıyorum. Gelişime, yeniliğe ve algıyı değiştirmeye odaklanıyorum” yanıtını verdi.

        • 2

          32 Grammy ödüllü şarkıcı, mart ayında çıkardığı son albümü Cowboy Carter'dan bahsederken, "Cowboy Carter'ın müziği üzerinde çalışmak ve bu heyecan verici yeni projeyi başlatmak ne hapishane ne de yük gibi hissettiriyor. Aslında sadece beni özgürleştiren şey üzerinde çalışıyorum" dedi.

          "Bazen hapishane gibi hissettiren şey ise şöhret" diyen Beyonce, "Yani beni kırmızı halılarda görmediğinizde ve paylaşacak sanatım olana kadar ortadan kaybolduğumda, işte bunun neden bu" ifadesini kullandı.

        • 3

          "NORMAL BİR YAŞAM İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

          Beyonce, ​​dünyanın en ünlü insanlarından biri olmasına rağmen kendisi ve ailesi için normal bir yaşam sürmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

        • 4

          Jay-Z ile evli olan üç çocuk annesi şarkıcı, genelde çok az röportaj vermesiyle ve nadiren kırmızı halıda görünmesiyle biliniyor. Beyonce bu yıl bir tek şubat ayındaki Grammy Ödülleri'nde boy göstermişti.

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