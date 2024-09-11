Beyonce: Şöhret bir hapishane gibi

32 Grammy ödüllü şarkıcı, mart ayında çıkardığı son albümü Cowboy Carter'dan bahsederken, "Cowboy Carter'ın müziği üzerinde çalışmak ve bu heyecan verici yeni projeyi başlatmak ne hapishane ne de yük gibi hissettiriyor. Aslında sadece beni özgürleştiren şey üzerinde çalışıyorum" dedi.

"Bazen hapishane gibi hissettiren şey ise şöhret" diyen Beyonce, "Yani beni kırmızı halılarda görmediğinizde ve paylaşacak sanatım olana kadar ortadan kaybolduğumda, işte bunun neden bu" ifadesini kullandı.