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HaberlerDünyadanBeyonce'nin kızı Blue Ivy ilk BET ödülünü aldı - Magazin haberleri

Beyonce'nin kızı Blue Ivy ilk BET ödülünü aldı

Her yıl düzenlenen, Afrikalı-Amerikalıların ve diğer azınlıkların eğlence alanlarındaki başarılarını kutlamak amacıyla verilen BET Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü yıldız Beyonce ve 8 yaşındaki kızı Blue Ivy, yazdıkları 'Brown Skin Girl' şarkısı ile ilk 'BET HER' ödülünü aldı

29.06.2020 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL
Beyonce, Blue Ivy

Sanatın her alanını değerlendiren BET Ödülleri geçtiğimiz akşam sanal ortamda gerçekleştirilen etkinlik ile sahiplerini buldu. Ödül alanlar ve verenler, törene internet üzerinden görüntülü bağlanarak katıldı. Geceye damga vuran isimler isei şarkıcı Beyonce ve kızı Blue Ivy oldu.

Amerikalı şarkıcının 8 yaşındak kızı Ivy, ilk BET ödülünü aldı. Blue Ivy, annesi ile birlikte yazdığı 'Skin Girl' şarkısı ile 'BET HER' ödülünün sahibi oldu. Dünyaca ünlü şarkıcı, kızını adeta şöhret olma yolunda yetiştiriyor.

"HEPİMİZE İLHAM VERİYORSUN"

Beyonce, BET Ödülleri'nde İnsancıllık Ödülü'nü ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama'dan aldı. Obama, şarkıcının aktivizmini vurgulayarak, "Bana ve hepimize ilham veriyorsun" dedi.

"SESİNİZ DUYULDU"

Şarkıcı, konuşmasında ödülünü ırk eşitliği için yürüyenlere adadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Sesiniz duyuldu ve sizden öncekilere çektikleri zorlukların boşa olmadığını gösterdiniz. Şimdi yapmamız gereken bir şey daha var ve bu da, oy vermek. Hepinizi harekete geçmeye çağırıyorum. Değişmeye ve ırkçı eşitsiz sistemi değiştirmeye devam. Hayatınız buna bağlıymış gibi oy vermelisiniz, ki zaten buna bağlı.

İŞTE 2020 BET KAZANANLARI

YILIN ALBÜMÜ

Please Excuse Me For Being Antisocial, Roddy Ricch

EN İYİ KADIN R&B/POP ŞARKICISI

Lizzo

EN İYİ ERKEK R&B/POP ŞARKICISI

Chris Brown

EN İYİ GRUP

Migos

EN İYİ İŞBİRLİĞİ

Chris Brown Ft. Drake, No Guidance

EN İYİ ERKEK HİP HOP ŞARKICISI

DaBaby

EN İYİ KADIN HİP HOP ŞARKICISI

Megan Thee Stallion

YILIN KLİBİ

DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend, Higher

YILIN KLİP YÖNETMENİ

Teyana "Spike Tee" Taylor

EN İYİ YENİ ŞARKICI

Roddy Ricch

DR. BOBBY JONES EN İYİ GOSPEL/İLHAM VERİRİCİ MÜZİK

Kirk Franklin, Just for Me

EN İYİ FİLM

Queen & Slim

EN İYİ KADIN ŞARKICI

Issa Rae

EN İYİ ERKEK ŞARKICI

Michael B. Jordan

GENÇ YILDIZ

Marsai Martin

YILIN SPOR KADINI

Simone Biles

YILIN SPOR ERKEĞİ

LeBron James

BET HER ÖDÜLÜ

Beyoncé ft. Blue Ivy, WizKid & Saint Jhn, Brown Skin Girl

SEYİRCİ ÖDÜLÜ

Megan Thee Stallion ft. Nicki Minaj, Hot Girl Summer

EN İYİ ULUSLARARASI SANATÇI

Burna Boy (Nijerya)

SEYİRCİNİN SEÇİMİ: EN İYİ YENİ ULUSLARARASI SANATÇI

SHA SHA (Zimbabve)

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