Breonna Taylor'ın ailesi ve Beyonce de olaya karışan polislerin darp, yanlışlıkla ölüme sebebiyet verme, aşırı güç kullanma, ihmal ve ağır ihmal suçlamalarıyla yargılanmasını talep etti.



Olaya ilişkin Beyonce, "Bu olayın da korkunç bir trajediden sonra yaşanan kayıtsızlık silsilelerinden biri olmasına izin vermeyin" dedi.