Beyoğlu'nda kahve sırasındaki kavgaya soruşturma
İstanbul Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezinde kahve alma sırasında kavga eden 3 kadın hakkında, "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.
- 1
İstiklal Caddesi'nde bir AVM'deki kahvecide 20 Haziran'da meydana gelen olayda iddiaya göre, sipariş ettikleri kahveyi almak için sırada bekleyen iki kız kardeş A.A. ile N.A., kendilerinden sonra gelen Ç.H. isimli kadının siparişinin daha erken verilmesi üzerine çalışana tepki gösterdi.
- 2
Bunun üzerine Ç.H.'nin kız kardeşlerin tepkisine karşılık vermesiyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ç.H., kız kardeşlerden birini ittirdi. Diğer müşterilerin araya girmesiyle sakinleşen Ç.H., kahvesini aralarak uzaklaştı.
Kısa süre sonra bilinmeyen nedenle geri dönen Ç.H. isimli kadın, bu kez tartıştığı diğer kız kardeşe saldırdı.
Çıkan kavgada Ç.H., kız kardeşlerden birinin saçından tutup çekti. Vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden sona erdi.
- 3
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirinden şikayetçi olan taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan kadınlar hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, yaşanan arbede güvenlik kamerasınca kaydedildi.
-
- 4
İki kız kardeş A.A. (fotoğraftaki)
- 5
İki kız kardeş N.A. (fotoğraftaki)
- 6
Ç.H. (fotoğraftaki)