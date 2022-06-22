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Beyoğlu'nda iki restoranın 'müşteri kapma' kavgası kanlı bitti

Beyoğlu'nda bir pasajda yan yana bulunan iki iş yerinin çalışanları arasında kavga çıktı. 'Müşteri kapma' tartışması nedeniyle başlayan ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 2 kişi yaralandı

22.06.2022 - 06:53 | Güncelleme: ABONE OL
Beyoğlu'nda iki restoranın 'müşteri kapma' kavgası kanlı bitti
Pasajda 'müşteri kapma' kavgası: 2 yaralı
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AA

İstanbul Beyoğlu'nda pasaj içerisindeki iki restoranın çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran günü saat 01.00 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki pasajda bulunan iki restoranın çalışanları arasında bıçaklı kavga çıktı.

Yapılan çalışmada, olayın, pasaj içerisinde yan yana bulunan iki iş yerinin çalışanları arasında "müşteri kapma" tartışmasının ardından yaşandığı belirlendi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kavgada bıçakla yaralanan M.C.T ve M.A.T, sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. AA'nın haberine göre; olaya karıştıkları tespit edilen her iki taraftan 7 kişi yakalandı. Çalışmaların devamında, bıçakla yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.T, suç aletiyle aynı gün gözaltına alındı.

Kavgaya karışan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Denetimlerde ruhsatsız olduğu belirlenen iki iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi. Pasajda 21 Haziran’da 9 iş yeri polis ve zabıta ekiplerince denetlendi. 3 iş yeri mühürlenirken 4 iş yerine "mühür fekki" nedeniyle işlem yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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