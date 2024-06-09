Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Beyoğlu'nda Güney Koreli turiste kapkaç | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda Güney Koreli turiste kapkaç

        İstanbul Beyoğlu'nda kaldırımda eşiyle birlikte yürüyen Güney Kore uyruklu bir kadın, kendilerini takip eden bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Kapkaç anı kameralara yansırken çiftin dakikalarca kovaladığı zanlı, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 10:54 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde Güney Kore uyruklu Suyoung K., eşiyle birlikte Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Taksim'e doğru yürümeye başladı.

        • 2

          Çift kaldırımda yürüdükleri sırada kendilerini takip eden iki kişi tarafından kapkaça uğradı. 

        • 3

          İçerisinde yaklaşık 5 bin lira, 1000 Euro (yaklaşık 35 bin lira) ve 56 bin lira değerinde cep telefonu bulunan çantası çalınan çift, kaçan kişileri kovalamaya başladı. 

        • 4

          Ancak şüpheliler ara sokaklarda gözden kaybolarak kayıplara karıştı. Kapkaç ve kovalamaca anları kameralara yansıdı.

        • 5

          Çiftin ihbarı üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

          Polis çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelileden birinin Halil A. olduğu tespit edildi.

          Silahlı bir yaralama olayına da karıştığı belirlenen Halil A. adresine düzenlenen baskınla yakalandı.

        • 6

          Gözaltına alınan Halil A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kapkaç" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Mourinho polemiği!
        Mourinho polemiği!
        Tarihi yayında borç tartışması
        Tarihi yayında borç tartışması
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Sağ bekte rota Fransa!
        Sağ bekte rota Fransa!
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Habertürk Anasayfa