Beyoğlu'nda Güney Koreli turiste kapkaç
İstanbul Beyoğlu'nda kaldırımda eşiyle birlikte yürüyen Güney Kore uyruklu bir kadın, kendilerini takip eden bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Kapkaç anı kameralara yansırken çiftin dakikalarca kovaladığı zanlı, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
- 1
Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde Güney Kore uyruklu Suyoung K., eşiyle birlikte Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Taksim'e doğru yürümeye başladı.
- 2
Çift kaldırımda yürüdükleri sırada kendilerini takip eden iki kişi tarafından kapkaça uğradı.
- 3
İçerisinde yaklaşık 5 bin lira, 1000 Euro (yaklaşık 35 bin lira) ve 56 bin lira değerinde cep telefonu bulunan çantası çalınan çift, kaçan kişileri kovalamaya başladı.
-
- 4
Ancak şüpheliler ara sokaklarda gözden kaybolarak kayıplara karıştı. Kapkaç ve kovalamaca anları kameralara yansıdı.
- 5
Çiftin ihbarı üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelileden birinin Halil A. olduğu tespit edildi.
Silahlı bir yaralama olayına da karıştığı belirlenen Halil A. adresine düzenlenen baskınla yakalandı.
- 6
Gözaltına alınan Halil A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kapkaç" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.