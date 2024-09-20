Beyoğlu Belediyesi ile Kaymakamlık arasında bina tartışması

Beyoğlu Kaymakamlığı, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nin birimlerinin, ortak kullandıkları hükümet konağı binasından tahliyesine ilişkin açıklama yaptı.

"Beyoğlu Kaymakamlığı Hükümet Konağı'ndaki Beyoğlu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, çalışmaları tamamlanan Beyoğlu Belediyesine ait binaya taşınmıştır. Ancak Hükümet Konağı'nı kullanan diğer birimler, Belediye'nin ilgili birimleriyle defaatle iletişime geçilmesine ve gerekli uyarıların yapılmasına rağmen taşınmamıştır. Beyoğlu Belediyesinin ilgili birimlerinin kendi hizmet binalarına taşıması talebinin sebebi, Beyoğlu Tarım İlçe Müdürlüğü ile Beyoğlu Müftülüğünün binalarında yapılan deprem incelemesinde binaların acilen boşaltılması gerekecek seviyede depreme karşı riskli çıkmasıdır. Konuya ilişkin gerekçeler, ilgili birim yetkililerine birçok kez iletilmişken ve bunun ardından bazı birimlerin taşınması Beyoğlu Belediyesi tarafından sağlanmışken, diğer birimlerin ısrarla tahliye edilmemesi ve olayın medya ve dijital mecralara taşınması, en hafif tabirle iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Beyoğlu Belediyesi'nin ilgili birimlerinin tahliyesi, kendi hizmet binalarına taşıma hususunda gösterdiği özensiz tavır nedeniyle Kaymakamlığının ilgili birimleri tarafından gerçekleştirilmiştir."

İMAMOĞLU'DAN TEPKİ

Konuya ilişkin bir açıklama da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Bir dizi ziyaret için Tokat'ta bulunan İmamoğlu, "Bugün sabah itibarıyla devletin valiliği, kaymakamlığı, belediyeyi binadan çıkarıyor. Hangi binadan çıkarıyor? Ya seçimden birkaç ay önce, iki üç ay önce bitirdikleri bir kışlayı devletin bir kurumunun bitirdiği bir kışlayı diyor ki o zaman, orası AK Parti'li bir belediye diyor ki sen şu kapıya belediyenin tabelasını as. Buranın 1600 metresini sen kullan. Şu tarafa da kaymakamlığın tabelası ey kaymakam sen as. Burayı da kaymakamlık kullansın. Ya seçimden iki üç ay önce. Seçimde millet oy kullanıyor. Şimdi orada Cumhuriyet Halk Partili bir belediye var. 15 gündür gece gündüz. Bugün geleceğiz, yarın geleceğiz. Çıkın terk edin. 2 ay önce, seçimden 2 ay önce. Bakın bu bile bir iktidarın gitmesine sebeptir arkadaşlar. Bakın bu bile. Bakın yapılır mı ya soruyorum yapılır mı? Nedir yani? Ne amacınız ne ya? Bir tarafta Beyoğlu Belediyesi yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Beyoğlu Belediyesi. Öbür tarafa da yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Beyoğlu Kaymakamlığı. Vali de utansın, kaymakam da utansın. Bu talimatı verenler de utansın. Bu kadar net söylüyorum. Bu olmaz" dedi.

"Siyasi ömrüm ne olur, makamım ne olur bilmem. Benzeri bir davranışı benim partimden birisi yapsın onun karşısına gidip dikilmeyen Ekrem İmamoğlu namerttir" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İster adı CHP'li olsun ister başka bir şey. Bu memleketin, devletin malı arkadaşlar. Bakın bu Tokat'ın evlatları milletimizin bağımsızlık mücadelesinde çocuk yaşta şehit vermiş evlatların olduğu bir yerdeyiz Hangimizin şehidi yok? Hangimizin gazisi yok? Bu memleketin evlatlarını birbirinden ayırabilir miyiz ya? Böyle bir şey olabilir mi? Parti, görüş veya etnik köken. Ayıptır. Yazıktır, günahtır. O bakımdan ben Türkiye'mizin en büyük potansiyelini engelleyen meselenin bu olduğunu görüyorum. Gerçekten bu memleketin liyakate, adalete çok ihtiyacı var. Liyakate, adalete ve gayrete çok ihtiyacı var. Tokat gibi güzide şehirlerimizde yapacağımız her çalışmanın yerel kalkınmayı güçlendireceğini görüyorum. Türkiye'nin geneline daha adil ve daha eşit, daha yaşanabilir bir memleket geleceği var edebilmenin temellerini hazırlamak adına Türkiye'yi geliştiren, büyüten çocuklarımıza, gençlerimize geleceğe umutla baktıkları bir zamanın tasarlanmasının altyapısını kurmak adına yaptığımız bu çalışmaların mutlak başarıya ulaşacağını ve milletçe ayağa kalkacağımıza inanıyorum."