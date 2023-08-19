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        Haberler Sağlık Beyninde pıhtı oluşan Zeynep, ambulans helikopterle sevk edildi

        Beyninde pıhtı oluşan Zeynep, ambulans helikopterle sevk edildi

        Diyarbakır'da Kulp ilçesinde beyninde kan pıhtılaşması tanısı konulan Zeynep Altındağ (23), ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 13:59
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        Beyninde pıhtı oluşan Zeynep'e ambulans helikopterle müdahale
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        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde oturan Zeynep Altındağ, rahatsızlanınca Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Beyninde kan pıhtılaşması tanısı konulan Altındağ'ın acil sevki istendi. Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile yapılan görüşmelerin ardından, İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait hava ambulansı talep edildi.

        Altındağ, ambulans helikopterle alınarak Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin heliportunda bekleyen Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim edildi. Altındağ, götürüldüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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