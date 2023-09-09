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        Haberler Sağlık Beyne zarar veren 9 kötü alışkanlık! Bu alışkanlıklar birçok hastalığa sebep olabiliyor

        Beyne zarar veren 9 kötü alışkanlık! Bu alışkanlıklar birçok hastalığa sebep olabiliyor

        Beyin, tüm vücudumuzun kontrol mekanizmasıdır ve iyi bakılmadığı takdirde; yakın ve gelecek zamanda çeşitli sağlık sorunları yaşamamıza neden olabilir. Bunun önüne geçmek için birçok kişinin bilinçsizce yaptığı ancak beyne zarar veren bu 9 alışkanlıktan uzak durmak gerekir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 13:48 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:48
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        • 1

          AŞIRI YEMEK YEMEK

          Aşırı yemek, sağlıklı besleniyor olsanız bile beyninize zarar verebilecek başka bir alışkanlıktır. Aşırı yeme, yaşlı kişilerde hafıza kaybı ve bilişsel gerileme gibi problemlerle ilişkilendirilmiştir.

          Aynı zamanda çok fazla abur cubur tüketmek de beyin sağlığı için kötüdür. Fazla şeker beyni olumsuz etkilediği gibi obezite ve diyabete de yol açar.

        • 2

          SAĞLIK SORUNLARINI GÖRMEZDEN GELMEK

          Bir sağlık sorununuz varsa, bir doktora görünmek ve tedavi olmak önemlidir. Sağlık sorunlarınızı göz ardı etmek, ileride beyin hasarı da dâhil olmak üzere ciddi sorunlara yol açabilir. Örneğin, tedavi edilmemiş hipertansiyonu olan kişilerde bunama yaşanma olasılığı daha yüksektir.

        • 3

          OLUMSUZ DÜŞÜNMEK

          Olumsuz düşünme beyninize zarar verebilecek bir alışkanlıktır. Sürekli stresli ve endişeli olmanız, ruh sağlığınıza zarar verir. Bu durum; depresyon, kaygı ve hatta bunama gibi sorunlara yol açabilir. Aslında, bazı araştırmalar negatife odaklı yaşayan insanların beyinlerinde daha fazla amiloid ve tau birikimi olduğunu gösteriyor. Bu birikme, Alzheimer hastalığının önemli bir göstergesidir.

        • 4

          HAREKETSİZLİK

          Beyninize zarar verebilecek bir başka alışkanlık da yeterince hareket etmemek. Çok durağan olmak obezite, kalp hastalığı ve diyabet dâhil her türlü sağlık sorununa yol açabilir.

          Tüm bu sağlık sorunları beyninize zarar verebilir ve bunama riskini artırabilir. Beyninizi sağlıklı tutmak istiyorsanız, düzenli egzersiz yaptığınızdan emin olun.

        • 5

          TEK BAŞINA ÇOK FAZLA VAKİT GEÇİRMEK

          Hepimiz ara sıra yalnız kalmayı arzulasak da sosyalleşme, beyin sağlığı için önemlidir. Diğer insanların yanında olduğunuzda, beyniniz sosyal etkileşimden uyarı alır. Ancak uzun bir süre sosyalleşmemek, beyne bu sinyalin gitmesini engeller.

          Çok fazla yalnız kalmak; depresyona, kaygıya ve hatta bunamaya yol açabilir. Beyninizi sağlıklı tutmak istiyorsanız, arkadaşlarınız ve ailenizle düzenli olarak zaman geçirdiğinizden emin olun.

        • 6

          ÇOK YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEMEK

          Müzik dinlemek, rahatlamanın güzel bir yolu ancak aşırıya kaçıldığında kalıcı bir hasara neden olabilir. İşitme kaybı başlı başına bir sorun olsa da, işitme kaybı olan kişilerin Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığı daha yüksektir.

        • 7

          YETERİNCE UYUMAMAK

          Yeterince uyumamak, beyniniz için yapabileceğiniz en kötü şeylerden biridir. Yeterince uyumadığınızda, beyninizin dinlenme ve günün yorgunluğunu atma şansı yoktur. Bu; bilişsel gerileme, hafıza kaybı ve ruh hali değişimleri gibi ciddi sorunlara yol açabilir.

          Aslında, bazı araştırmalar uyku eksikliğinin bunama riskini artırabileceğini öne sürüyor. Beyninizi korumak istiyorsanız, her gece en az yedi saat uyuduğunuzdan emin olun.

        • 8

          GÜNEŞE YETERİ KADAR ÇIKMAMAK

          Karanlıkta çok fazla zaman geçirirseniz, beyniniz güneş ışığını yeterince alamaz. Bu da mevsimsel duygu bozukluğu ve depresyon gibi sorunlara yol açabilir. Beyninizi sağlıklı tutmak istiyorsanız, her gün bol miktarda güneş ışığı aldığınızdan emin olun.

        • 9

          SİGARA İÇMEK

          Sigara kullanımı, genel sağlık için kötü olduğu kadar beyin sağlığı için de iyi değildir. Sigara içmek kan damarlarına zarar verir; felce ve bilişsel gerilemeye yol açabilen kronik iltihaplanmaya neden olur. Sigara içen kişilerde demans gelişme olasılığı iki kat daha fazladır. Sigara içiyorsanız; beyniniz ve vücudunuz için yapabileceğiniz en iyi şey sigarayı bırakmaktır.

          Kaynak: Premier Neurology Center

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