HABERTURK.COM

Beymen, kendi uygulaması üzerinden 'Temassız / Uzaktan Alışveriş' dönemini başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bu yeni servis ile müşterilerin Beymen mağazalarındaki alışverişlerinde Beymen Uygulaması’ndaki “QR Kodla Ödeme” adımını seçerek temassız olarak ödemelerini gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.

Uzaktan alışverişlerde ise online stil danışmanlığı hizmeti alarak Beymen Uygulaması üzerinden alışverişlerin tamamlanabileceği bildirildi.

Beymen mağazalarında uygulanan ve VIP müşteriler için hayata geçirildiği belirtilen Temassız/Uzaktan Alışveriş Servisi'nin, GarantiBBVA işbirliğiyle geliştirildiği kaydedildi.

Beymen Grup CEO’su Elif Çapçı, "Mağazalarımızda sunduğumuz deneyime aynı kalitede istenen yerden ulaşabilmeyi ve alışverişleri pandemi şartlarına uygun olarak kolaylaştırmak için pek çok yeni servis geliştirdik. ‘Olduğunuz Her Yer Beymen’ çatısı altında sunduğumuz; Whatsapp Üzerinden Online Stil Danışmanlığı, Alışveriş Sepetini Paylaş, 24 saat içinde mağazadan aynı şehirdeki Adrese Teslim, Online Siparişler İçin Mağazadan Teslim ve Randevulu Alışveriş hizmetlerimize eklediğimiz yeni Temassız ve Uzaktan Alışveriş Servislerimiz ile Beymen dostlarının yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayatı kolaylaştıran, yenilikçi hizmet ve servislerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.