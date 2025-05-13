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        Haberler Gündem Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası sonrası 57 yaralıdan 56'sı taburcu edildi

        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası sonrası 57 yaralıdan 56'sı taburcu edildi

        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralanan 57 kişiden tedavileri tamamlanan 56'sı taburcu edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 21:54 Güncelleme: 13.05.2025 - 21:54
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        56 kişi taburcu edildi
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        Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu yaralananlardan 2 kişinin daha taburcu edilmesine karar verildi.

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        Böylece kaza sonrası taburcu edilenlerin sayısı 56'ya ulaştı.

        Yaralanan 1 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, 10 Mayıs'ta metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu Ebru Heper hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı.

        Kazanın ardından gözaltına alınan metrobüs sürücüsü Şaban Ş, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

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        #beylikdüzü metrobüs
        #haberler
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