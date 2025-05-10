Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü 40 yaralı

Beylikdüzü'nde bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

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İstanbul Valisi Davut Gül Beylikdüzü'nde 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

Vali Davut Gül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “40 yaralı vatandaşımız var. 1 kişi maalesef vefat etti. Bazı vatandaşlarımız taburcu olmaya başladı. 2 ağır yaralımız var. Kaza ile ilgili bilgi aldık. İdari süreçler başladı. Herkese geçmiş olsun.”

Valilik, Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen bir başka metrobüsün çarptı.

Haramidere Durağı'nda yolcu alan bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarparak kazaya yol açtı.

Çarpmanın etkisiyle dışarı çıkan yolculardan bazılarının yaralandığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.