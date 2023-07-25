Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde yangın çıktı
İstanbul Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Giriş: 25.07.2023 - 19:36
Beylikdüzü'ne bağlı Kavaklı Mahallesi Er Sokak'taki 4 katlı merkezin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Özel bakıma ihtiyaç duyan bireylere hizmet veren merkezdeki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Merkezdeki yaşlılar tahliye edilerek, ambulanslara götürülüyor.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.