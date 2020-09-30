İlçede, Beysan Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı tekstil fabrikasının alt katında bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

AA'nın haberine göre; kimsenin yaralanmadığı olayda, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.