Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk, Hülya Koçyiğit’in "Film Gibi Hayatlar" programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Öztürk, geçmişten günümüze merak edilenleri yanıtladı.

Beyazıt Öztürk, yıllar önce rol aldığı “Karım ve Annem” projesinden bahsederken “Evli olmak zormuş. Gerçekten hiç de kolay değilmiş” ifadelerini kullandı.

Koçyiğit’in “Evlilik seni korkuttu mu?” sorusuna ise Öztürk, “Ben hep 'Hayırlısı olsun' diye dua ettim. Herkesin aile kıstasları farklıdır. Denedim olmadı ama korkmuyorum, hayırlısı diyelim” yanıtını verdi.