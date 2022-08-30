Beyaz Saray: Rusya, Zaporijya çevresine asker yığdı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'nın en büyük nükleer enerji santrali Zaporijya'nın çevresine asker yığdığını belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) yetkililerinin bölgeye erişiminin engellenmemesi gerektiğini vurguladı.
Kirby, Beyaz Saray muhabirlerine Zoom brifinginde Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'nın en büyük nükleer enerji santrali konumundaki Zaporijya'nın çevresine asker ve silah yığdığını belirten Kirby, aynı zamanda Rusya'nın bu santral çevresinde ateş açtığını da söyledi.
Kirby, "Santralin etrafındaki çatışmalar durdurulmalı. Nükleer santral, askeri operasyon yeri değildir." ifadesini kullandı.
IAEA yetkililerinin yakın zamanda bölgeye giderek santral çevresinde incelemeler yapacağına işaret eden Kirby, bu yetkililerin erişiminin hiçbir şekilde engellenmemesi çağrısında bulundu.
IAEA EKİBİNDEN ZAPORİJYA'YA ZİYARET
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Direktörü Rafael Grossi, Zaporijya nükleer santralinde incelemelerde bulunacak ekibin bu hafta içi bölgede olacağını duyurdu.
Grossi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekibe liderlik edeceğini belirterek, "Gün geldi, IAEA'nın Zaporijya'ya Destek ve Yardım Misyonu şimdi yola çıktı. Ukrayna'nın ve Avrupa'nın en büyük nükleer tesisinin emniyetini ve güvenliğini korumalıyız. Bu hafta içinde Zaporijya nükleer santralinde olacak olan bu misyona liderlik etmekten gurur duyuyorum" dedi.
UKRAYNA: RUSYA ZAPORİJYA'YI YAKINLARINI VURDU
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Zaporijya nükleer santralinin yanındaki Energodar bölgesini vurduğunu duyurdu.
Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, "Energodar'da patlama. Rus güçleri şehrin yerleşim bölgelerini bombalıyor. Sivillerin arabaları ve evleri yanıyor. Binanın dairelerinden birinin isabet aldığı düşünülüyor. Can kayıpları ve yıkımın boyutuna ilişkin bilgiler netleştiriliyor" denildi.
NELER OLMUŞTU?
Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde, Nikopol kenti yakınlarında bulunan Zaporijya Nükleer Santrali, bombardımanın hedefi olmuştu.
Saldırıda, santralde hasar meydana geldi. Saldırının ardından Ukrayna tarafı, Rusya'yı, Rusya ise Ukrayna'yı suçlamıştı. Ardından iki ülke de BM vasıtasıyla IAEA'yı bölgeye davet etmiş, hasarın incelenmesi kapsamında çağrıda bulunmuştu. Söz konusu ekip, bu hafta bölgede değerlendirmelerde bulunacak olsa da santralin çevresindeki saldırılar devam ediyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!