Beyaz Saray: İsrail, ihtiyacı olan silahların büyük kısmını hala alıyor

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Kirby, Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin silah sevkiyatının durdurulduğu hakkında konuştuğunu söyledi.

“İsrail’e silah sevkiyatları hala yapılıyor ve onlar kendilerini savunmak için (silahların) her şeyin büyük kısmını alıyorlar.” diyen Kirby, Kongreden ek taleplerle elde ettikleri her kuruşu İsrail’in ihtiyaç duyduğu kabiliyetleri sağlamak üzere harcama taahhüdünde bulunduklarını ve bu taahhütlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Öte yandan, Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, ABD’nin İsrail’e milyarlarca dolarlık güvenlik yardımı yaptığını hatırlatarak, geçen hafta sevkiyatı durdurulan silahlarla ilgili, "Şu anda yakın vadeli bazı güvenlik yardımlarını gözden geçiriyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Biden yönetimi, kapsamlı Refah saldırısına karşı ABD Başkanı Joe Biden, dün CNN'e verdiği röportajda, İsrail'in Refah'a geniş çaplı saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söylemişti. ABD Başkanı, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." açıklamasında bulunmuştu. Biden yönetimi, daha çok sivilin ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı endişesiyle İsrail'in Refah'ta sivilleri korumaya yönelik gerçekçi plan içermeyen herhangi bir kapsamlı kara saldırısına karşı çıkıyor. ABD: Refah operasyonu İsrail'in dünyadaki konumunu zayıflatır ABD, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a olası büyük ölçekli askeri operasyonun, İsrail'in dünyadaki konumunu daha da zayıflatacağını ve bölgedeki müttefikleriyle arasını açabileceğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington'daki günlük basın toplantısında, İsrail'in Refah'a olası büyük ölçekli askeri operasyonuna ve Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik öneriye dair değerlendirmelerde bulundu. Miller, İsrail'in Refah'a büyük ölçekli operasyon başlatması halinde dünyadaki konumunun zayıflayacağını söyleyerek, Tel Aviv yönetiminin bölgedeki müttefikleriyle ilişkilerinin de bundan olumsuz etkilenebileceğini aktardı. Refah operasyonunun, İsrail'in rehine ve ateşkes anlaşmasına varılmasına ilişkin görüşmelerdeki pozisyonunu da zayıflatacağını ifade eden Miller, Hamas'ın onay verdiği ancak İsrail'in henüz kabul etmediği ateşkes önerisinde anlaşmaya varmak için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Miller, anlaşmaya varılması için süren görüşmeler hakkında, "Bunun gibi herhangi bir çaba inanılmaz derecede zor. Bir anlaşmaya varmak için etkileşimde kalmaya devam edeceğiz çünkü bunun ilgili tüm tarafların çıkarına olduğuna inanıyoruz." dedi. Hamas, ateşkes önerisine onay vermişti Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti. Hamas'ın önerilere onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı. İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti. İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.