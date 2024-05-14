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        Haberler Dünya Beyaz Saray: Gazze'deki insani yardım çalışanları korunmalı

        Beyaz Saray: Gazze'deki insani yardım çalışanları korunmalı

        İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinlinin yanı sıra çok sayıda yardım çalışanı öldürüldü. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde dün Birleşmiş Milletler'e ait bir araca düzenlediği saldırıda, bir görevlinin hayatını kaybettiği bir diğerinin de yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 22:09 Güncelleme: 14.05.2024 - 22:09
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        "Yardım çalışanları korunmalı"
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Gazze'deki tüm insani yardım görevlilerinin korunması gerektiğini ve bu konudaki endişelerini İsrail tarafına iletmeye devam ettiklerini söyledi.

        Sözcü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde Gazze'de halen insani yardım çalışanlarının İsrail tarafından hedef alınmasıyla ilgili son durumu değerlendirdi.

        Jean-Pierre, bir soru üzerine, Gazze'de tam olarak kaç Amerikalı tıbbi yardım görevlisinin sıkışıp kaldığını bilmediklerini, ancak İsrail tarafıyla bu konuları da görüştüklerini belirtti.

        ABD'li Sözcü, "Şunu söylemeye devam edeceğiz, insani yardım çalışanlarının Gazze'de yaptığı iş cesurca. Sudan'da, Haiti'de ve başka yerlerde en çok ihtiyacı olan kişilere yardım ulaştırıyorlar ve biz bu görevlilerin (saldırılardan) korunduğunu görmek istiyoruz. İşlerini yapmaya devam edebildiklerinden emin olmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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        Gazze'deki durumun farkında olduklarını ifade eden Jean-Pierre, "İnsani yardım görevlilerinin korunması önceliklidir ve İsrail hükümetiyle bu konudaki görüşmelerimize devam ediyoruz." dedi.

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde dün Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir araca düzenlediği saldırıda, bir BM çalışanının hayatını kaybettiği bir diğerinin de yaralandığı bildirilmişti.

        İsrail ordusu, konuya ilişkin daha sonra yaptığı açıklamada, Refah'ta ateş açtığı BM aracının "savaş alanında" seyrettiğini ve aracın rotasıyla ilgili orduya bilgi verilmediğini iddia etmişti.

        BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise BM aracına yönelik saldırı sonucu BM Güvenlik Birimi'nden bir personelin öldürülmesi ve diğerinin yaralanmasını üzüntüyle öğrendiğini bildirmişti. Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma istemişti.

        ABD Dışişleri Bakanlığı da olayı derin bir endişeyle karşıladıklarını belirtmiş ve kapsamlı soruşturma çağrılarına katıldığını açıklamıştı.

        SÖZCÜDEN REFAH VURGUSU

        Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına karşı olduklarını ve böyle bir saldırıyı desteklemediklerini bir kez daha dile getirdi.

        Jean-Pierre, "Refah'a yönelik büyük bir askeri operasyona ilişkin endişelerimiz konusunda açık ve net olduk. Bunun doğru yol olduğuna inanmıyoruz." dedi.

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bu konuda İsrailli mevkidaşı ile henüz dün görüştüğünü kaydeden Jean-Pierre, bu konudaki endişelerini önümüzdeki günlerde yüz yüze yapacağı görüşmelerde de açıkça dile getireceğini vurguladı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Filistin
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