Beyaz Saray'a dönen Trump'ın güçlükle nefes aldığı görüntüler tartışma yarattı!

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ABD Başkanı Donald Trump, doktoru Sean P. Conley’in daha önce yaptığı basın toplantısında “tehlike geçmiş değil” demesine rağmen Beyaz Saray’a geri döndü. Hastaneden ayrılırken tek başına yürüdüğü gözlemlenen Trump burada medyanın sorularını yanıtlamazken “Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Maskesi takılı olarak hastaneden ayrılan Trump, kimseden yardım almadan merdivenlerden rahat hareketlerle indiği görüldü.

Ardından araç ile kendisini bekleyen Deniz Kuvvetleri helikopterine giden Trump, kısa bir uçuştan sonra Beyaz Saray’a vardı. 20 dakikalık yolculuğun ardından Başkan Trump’ı taşıyan helikopter Beyaz Saray’ın bahçesine iniş yaptı. Beyaz Saray’a vardıktan sonra içeri girmeden maskesini çıkartan Trump Deniz Kuvvetlerini selamladı, ardından Beyaz Saray’a girdi.

Trump'ın selamlama sırasında derin nefes alırken güçlük çektiği görüntülere yansıdı.

İLK AÇIKLAMASI TARTIŞMA YARATTI

Beyaz Saray’a döndükten kısa bir süre sonra Trump yayınladığı sosyal medya hesabında hastalıkla ilgili olarak “Bir şey kesin. Sizi baskılamasına izin vermeyin, ondan korkmayın. Onu yeneceksiniz” diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Trump, “Korona virüsten korkmayın. Bu hastalığın sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Bu hastalığı yenebilirsiniz. En iyi tıbbi ekipmanlara ve en iyi ilaçlara sahibiz” ifadelerini kullandı.

Herkesin işinin başında olması gerektiğini belirten Trump, “Bunu yapmak zorundaydım. Ben en önde durdum. Bunun tehlikeli olduğunu biliyorum ama yaptım ve atlattım” dedi. Yönetimi altında çok iyi ilaçların geliştirildiğini ve konuyla ilgili bilgi birikiminin sağlandığını belirten Trump, “Kendimi 20 yıl önce hissettiğimden bile daha iyi hissediyorum’’ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Beyaz Saray’da bulunan kişilerin bazılarının testleri pozitif çıkmaya devam ediyor. Son olarak Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany’in korona virüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Daha önce korona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanan Trump’a yakın isimler arasında 2017’den bu yana Trump’ın danışmanlığını yapan Kellyanne Conway, Cumhuriyetçi Senatörler Thom Tillis ve Mike Lee, eski New Jersey Valisi Chris Christie bulunuyor.

BEYAZ SARAY'DA 11 ÜST DÜZEY POZİTİF VAKA

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump da dahil olmak üzere, sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı ve çok az kişinin maske taktığı Beyaz Saray’da Yargıç Amy Coney Barrett'in Yüksek Mahkeme adaylığının açıklandığı etkinliğine katılan en az 11 üst düzey kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.