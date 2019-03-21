Arjantin’inBuenos Aires kentinden yaşayan 19 yaşındaki Santiago Lopez, 2015 yılında henüz 15 yaşındayken, dünyanın önde gelen ödül avcılığı platformu HackerOne'a katılmış ve 2016’da burada elde ettiği ilk ödülden 50 dolar kazanmıştı. Aradan geçen 4 yılda siber güvenlik açıkları konusunda kendini geliştiren Lopez, şimdi de HackerOne'da 1 milyon dolardan fazla ödül kazanan ilk kişi oldu.

Aldığı ödül hakkında konuşan Santiago Lopez, "Çalışmalarımın tanındığını ve onlara değer verildiğini görmek benim için inanılmaz derecede gurur verici. Bu başarı yalnızca maddi anlamda değil, kuruluşların ve insanların bilgilerinin eskisinden daha güvende olduğunu temsil etmesi açısından da inanılmaz bir şey" dedi.

Konuyu değerlendiren küresel bilgi güvenliği kuruluşu Eset, Arjantinli gencin hikayesinin, artık kod üzerinde güvenlik açıkları aramanın kârlı bir yol olduğuna işaret ettiğine dikkat çekti.

TWITTER VE WORDPRESS’TE 2 BİNE YAKIN AÇIK BULDU

Tamamen kendi kendini eğittiğini dile getiren genç, HackerOne'a katıldıktan sonra ‘try_to_hack' takma adını almış ve sitelerarası sahteciliğe (Cross-Site Request Forgery) neden olabilecek bir yazılım açığını bularak 50 dolarlık ilk para ödülünü almıştı.

19 yaşındaki “beyaz şapkalı hacker” Santiago Lopez, bugüne kadar Verizon, Twitter ve WordPress gibi firmaların sağladığı hizmetlerdeki 1670'ten fazla kod açığını ortaya çıkardı. Yaptığı iş ilk başta yalnızca okul sonrası bir uğraş iken, zamanla bir gencin günde 6-7 saatini alan ve Buenos Aires'teki sıradan bir yazılım mühendisinden çok daha fazla para kazandıran bir iş haline geldi.

ÖDÜL AVCISI...

Lopez, "Güvenlik açıkları (bug) ararken beni en çok ilgilendiren şey, kısa süre içerisinde olabildiğince çok güvenlik açığı bulmak ve bunlardan iyi ödüller kazanmak. Niteliğin nicelikten önemli görüldüğünü biliyorum, fakat beni ilgilendiren şey, bulduğum güvenlik açığı sayısı" bilgisini paylaştı.

Lopez, bu önemli kilometre taşına ulaştıktan sonra, sektörde iyi tanınan Mark Litchfield'ın milyon dolarlık ödül avcılığı ekibine dahil oldu. Litchfield, 2016'da toplam 500 bin dolar ödül kazanarak Lopez'e kıyasla daha erken öne çıkmıştı.

YÜZDE 90’I 35 YAŞINDAN KÜÇÜK

HackerOne, Lopez'in becerilerini açıklamasının yanı sıra 2019 Hacker Raporu’nu da yayınladı. Şirketler ve beyaz şapkalı hackerlar arasında bir aracı görevi gören platform, beyaz şapkalı hackerların sadece 2018'de 19 milyon doların üzerinde ödül kazandığını ve bunun da önceki 5 yılda HackerOne üyeleri tarafından kazanılan toplam 24 milyon dolara neredeyse eşdeğer olduğunu belirtti.

Platformun açıkladığı verilere göre HackerOne üyelerinin sayısı 300 bine ulaştı ve bu, bir yıl önceki sayının neredeyse iki katı. Yalnızca ABD ve Hindistan'daki ödül avcıları, üyelerin neredeyse üçte birini oluşturuyor. Her 10 HackerOne üyesinden 9’u (yüzde 90’ı) 35 yaşından küçük ve her iki kişiden biri 18-24 yaş aralığında.