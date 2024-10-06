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        Haberler Magazin Beyaz perdede aşk ve kimya: Gerçek hayatta birlikte olan çiftlerin oynadığı 10 unutulmaz film!

        Beyaz perdede aşk ve kimya: Gerçek hayatta birlikte olan çiftlerin oynadığı 10 unutulmaz film!

        Aşk sadece gerçek hayatta değil, beyaz perdede de etkileyici bir şekilde karşımıza çıkıyor. Evli çiftlerin birlikte oynadığı filmler, izleyicilere hem samimi bir romantizm hem de güçlü bir kimya sunuyor. Gerçek yaşamlarını ekrana taşıyan bu çiftlerin yer aldığı 10 filmle, aşkın büyüsünü sinema dünyasında bir kez daha hissedeceksiniz!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 14:00 Güncelleme: 06.10.2024 - 14:00
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        • 1

          Beyaz perdede gerçek hayattan evli çiftlerin kimyasını görmek, filmlere ayrı bir büyü katıyor. Romantik komedilerden dramalara kadar pek çok filmde, gerçek ilişkilerin sahneye yansımasını izlemek izleyicilere samimi bir deneyim sunuyor. İşte mutlaka izlemeniz gereken 10 film!

        • 2

          1. EYES WIDE SHUT (1999) - TOM CRUISE VE NICOLE KIDMAN

          Stanley Kubrick’in yönettiği bu film, Tom Cruise ve Nicole Kidman’ın canlandırdığı bir çiftin ilişkisindeki karmaşık dinamikleri anlatıyor. Dr. William Harford, karısının başka bir erkeğe ilgi duyduğunu öğrenince, kendini gizemli bir yeraltı dünyasında bulur. Filmin çekildiği dönemde gerçek hayatta da evli olan Cruise ve Kidman’ın ekrandaki kimyası, filme derinlik katıyor. Ancak, filmin gösteriminden iki yıl sonra boşandılar.

        • 3

          2. THE BOSS (2016) - MELISSA MCCARTHY VE BEN FALCONE

          Melissa McCarthy ve Ben Falcone, komedi dünyasında sıkça birlikte çalışan bir çift. The Boss’ta, McCarthy başarısızlığa uğrayan bir iş kadını olan Michelle Darnell’i canlandırırken, Falcone filmin hem yazarı hem de yönetmeniydi. Gerçek hayatta evli olan bu ikilinin birlikte çalışmaları, filmin enerjik komedisine yansıyor.

        • 4

          3. RUBY SPARKS (2012) - PAUL DANO VE ZOE KAZAN

          Zoe Kazan’ın yazdığı Ruby Sparks, yazar tıkanıklığı yaşayan bir romancının hayal ettiği bir kadını canlandırıyor. Zoe Kazan ve Paul Dano gerçek hayatta bir çift ve filmde de başrolleri paylaşıyorlar. Film, bir ilişkiyi idealize etmenin tehlikelerine odaklanıyor ve Dano ile Kazan’ın ekrandaki uyumu, filmin romantik yönünü güçlendiriyor.

        • 5

          4. MATILDA (1996) - DANNY DEVITO VE RHEA PERLMAN

          Roald Dahl’ın ünlü kitabından uyarlanan Matilda’da, Danny DeVito ve Rhea Perlman başrolleri paylaşıyor. Matilda’nın ebeveynlerini canlandıran bu çift, gerçek hayatta da evliydi ve filmdeki kimyaları filme esprili ve eğlenceli bir hava katıyor. 2017’de boşansalar da, 35 yıl süren evlilikleri unutulmaz anılar bıraktı.

        • 6

          5. CREATION (2009) - PAUL BETTANY VE JENNIFER CONNELLY

          Paul Bettany ve Jennifer Connelly, Charles Darwin’in hayatını konu alan bu biyografik dramada evli bir çifti canlandırıyorlar. Gerçek hayatta da evli olan çift, Darwin’in evrim teorisini geliştirme sürecinde yaşadığı içsel çatışmaları ekrana başarılı bir şekilde yansıtıyor.

        • 7

          6. THE POWER OF THE DOG (2021) - KIRSTEN DUNST VE JESSE PLEMONS

          Jane Campion’ın yönettiği bu psikolojik dram, sığır çiftçiliği yapan bir ailenin hikayesini anlatıyor. Kirsten Dunst ve Jesse Plemons, ekranda evli bir çifti canlandırıyor ve gerçek hayattaki ilişkileri, filmdeki karakterlerinin arasındaki gerilimi derinleştiriyor. Çift, 2022’de evlendiler.

        • 8

          7. DODGEBALL: A TRUE UNDERDOG STORY (2004) - BEN STILLER VE CHRISTINE TAYLOR

          Bu komedi filminde, Ben Stiller ve Christine Taylor rakip takımlarda yer alıyor. Ancak gerçek hayatta, 2000 yılında evlenen çift, filmdeki rekabetlerini ekrana eğlenceli bir şekilde taşıyor. Bir süre ayrı kalsalar da, pandemi döneminde yeniden bir araya geldiler.

        • 9

          8. ALİ (2001) - WILL SMITH VE JADA PINKETT-SMITH

          Muhammed Ali’nin hayatını anlatan bu biyografik dramda, Will Smith başrolde yer alıyor. Jada Pinkett-Smith, filmde Ali’nin eşi Veronica Porche’yi canlandırıyor. Gerçek hayatta da uzun süredir evli olan çift, filmin dramatik yönünü daha da güçlendiriyor.

        • 10

          9. MR. & MRS. SMITH (2005) - ANGELINA JOLIE VE BRAD PITT

          Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin başrolleri paylaştığı bu aksiyon-komedi, evli olan iki gizli ajanın hikayesini anlatıyor. Filmin çekimlerinden kısa süre sonra bir ilişkiye başlayan çift, o dönemin en ünlü çiftlerinden biri haline geldi. Film, ikilinin ekrandaki kimyalarıyla öne çıkıyor.

        • 11

          10. A QUIET PLACE (2018) - JOHN KRASINSKI VE EMILY BLUNT

          John Krasinski ve Emily Blunt, kıyamet sonrası sessizlik içinde yaşam mücadelesi veren bir aileyi canlandırıyorlar. Gerçek hayatta da evli olan bu çift, ekranda güçlü bir performans sergiliyor ve filmin gerilimini başarıyla taşıyorlar.

          Fotoğraf kaynak: IMDb

          Kaynak: Movie Web

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