Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.771,16 %-1,67
        DOLAR 33,9741 %0,08
        EURO 37,6971 %-0,30
        GRAM ALTIN 2.726,32 %-0,73
        FAİZ 42,35 %-0,02
        GÜMÜŞ GRAM 30,51 %-3,07
        BITCOIN 53.599,00 %-4,41
        GBP/TRY 44,6469 %-0,50
        EUR/USD 1,1084 %-0,24
        BRENT 71,20 %-2,05
        ÇEYREK ALTIN 4.457,53 %-0,73
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Beyaz eşyada temmuzda ihracat yüzde 14 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Beyaz eşyada temmuzda ihracat yüzde 14 arttı

        Türk Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, temmuzda iç satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 oranında arttı. Aynı dönemde ihracat 2023'e kıyasla yüzde 14 artış gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 15:50 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Temmuzda ihracat yüzde 14 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde altı ana üründe beyaz eşya sektörünün ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında artışla 19.101.644 adet olarak gerçekleşti.

        Yılın ilk yedi ayında geçen yıla kıyasla iç satışlar yüzde 10 oranında artış gösterirken, ihracat ise yüzde 2 oranında düşüş gösterdi. Üretim miktarı da 19.167.672 adet ile önceki yıla kıyasla yüzde 3 oranında arttı.

        Temmuz ayında ise 6 ana üründe iç satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 oranında

        arttı. Aynı dönemde ihracat, 2023’e kıyasla yüzde 14 artış gösterdi. İhracat ve iç satışlardan

        oluşan toplam satışlar yüzde 10, üretim adedi ise 2.788.260 adet ile geçen yılın temmuz ayına

        göre yüzde 15 oranında artış kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        "Çalışmalar 10 gün erken bitecek"
        "Çalışmalar 10 gün erken bitecek"
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Depremzede olarak kaydettiği Zeynep katletti!
        Depremzede olarak kaydettiği Zeynep katletti!
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Habertürk Anasayfa