Beyaz eşyada temmuzda ihracat yüzde 14 arttı
Türk Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, temmuzda iç satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 oranında arttı. Aynı dönemde ihracat 2023'e kıyasla yüzde 14 artış gösterdi
Türk Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde altı ana üründe beyaz eşya sektörünün ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında artışla 19.101.644 adet olarak gerçekleşti.
Yılın ilk yedi ayında geçen yıla kıyasla iç satışlar yüzde 10 oranında artış gösterirken, ihracat ise yüzde 2 oranında düşüş gösterdi. Üretim miktarı da 19.167.672 adet ile önceki yıla kıyasla yüzde 3 oranında arttı.
Temmuz ayında ise 6 ana üründe iç satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 oranında
arttı. Aynı dönemde ihracat, 2023’e kıyasla yüzde 14 artış gösterdi. İhracat ve iç satışlardan
oluşan toplam satışlar yüzde 10, üretim adedi ise 2.788.260 adet ile geçen yılın temmuz ayına
göre yüzde 15 oranında artış kaydetti.