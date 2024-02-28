Beyaz eşya, otomotiv ve perakendede neler oluyor?

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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü Evren Gezer oluyor. Borsa İstanbul'da son iki aylık rallinin yerini neden satışlara bıraktığının sorgulandığı programda Gezer, özellikle enflasyon muhasebesinin piyasayı ve şirketleri nasıl etkilediğini anlatıyor. Beyaz eşya, perakende ve otomotiv sektörünün ayrıntılı olarak ele alındığı programda 2023'te bu sektörlerin başta fiyat/kazanç olmak üzere rasyolarının neyi ifade ettiği paylaşılıyor.

ENFLASYON MUHASEBESİ NASIL ETKİLEDİ?

Borsanın seçime kadar ve seçim sonrası trendinin ne alacağına dair tahminlerini aktaran Gezer, perakende, otomotiv ve beyaz eşya şirketlerinin ciro ve karlılıklarında enflasyon muhasebesinin etkisini dile getiriyor. Gezer, perakendede başta online satışlar olmak üzere satış ve karlılığı etkiyecek diğer gelişmeleri anlatırken gelecek beklentilerini de sıralıyor.

İHRACAT NASIL OLACAK?

Otomotivde satışları ve otomotiv şirketlerinin karlılığını etkileyen gelişmeleri aktaran Gezer geçen yılki güçlü satış rakamlarının rasyoları nasıl etkilediğini anlatırken aynı trendin sürüp sürmeyeceği yönündeki görüşlerini paylaşıyor. Global piyasalardaki muhtemel gelişmelerin Türk şirketlerinin karlılığına yansımalarının da ele alındığı programda Gezer hem otomotiv hem beyaz eşyada ihracat performansını ve bunun şirket karlarına yansımasını da değerlendiriyor.