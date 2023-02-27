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Beyaz ayakkabı nasıl temizlenir? Beyaz ayakkabıları temizlemenin çeşitli yolları vardır (Çamaşır suyu, diş macunu ve karbonat). Beyaz ayakkabılarınız ilk günkü kadar temiz değilse ve yeni ayakkabı almayı düşünüyorsanız para harcamadan ve yeni ayakkabı almadan önce beyaz ayakkabıyı temizlemek için bazı yöntemlere başvurmak belki de en sevdiğiniz ayakkabıyı kurtarmanızı sağlayabilir.

Evde Beyaz Spor Ayakkabı Temizliği Nasıl Yapılır?

Genellikle beyaz ayakkabılar için ilk kullanımda ayakkabının kirlenmesi engellemek için ve ayakkabılarınızı temiz tutmak için leke önleyici bir sprey kullanmak büyük bir avantaj sağlayacaktır. Edineceğiniz sprey, ayakkabınızın kirlenme süresini geciktirecektir. Peki, evde beyaz spor ayakkabı temizliği nasıl yapılır? İşte ayrıntılar

Diş macunu

Diş macunu, ayakkabılarınızın veya beyaz spor ayakkabılarınızın tonunu eski haline getirmenize yardımcı olacaktır. Bu işlemi yapmak için, temizleyeceğiniz bölgeyi kullanılmayan bir diş fırçası ya da her hangi bir fırçaya bol miktarda diş macunu sürüp ve biraz sulandırıp istediğiniz yeri fırçalamanız gerekir. Ayakkabınızın üzerinde köpük birikmeye başladığında 15 dakika bekleyin ve ardından nemli bir bez silin.

Karbonat ve Beyaz Sirke

İkinci seçenek ise, bir bardağa 2 kaşık karbonat ve yarım bardak beyaz sirkeyi köpürene kadar karıştırın. Fırça ve o köpük ile ayakkabınızı ovalayın ve yarım saat bekletin. Bu 30 dakikanın sonunda bol su ile yıkayınız. Ya da nemli bir bezle silin. Beyaz ayakkabılardan sarı lekeleri çıkarmak için alkol veya hidrojen peroksit kullanabilirsiniz. Sarı lekeler kalıcı ise, bir miktar renk sökücüyü suyla karıştırıp lekenin üzerinde birkaç dakika beklettikten sonra ayakkabıyı bir bezle silebilirsiniz.

Makyaj Toniği

Beyaz ayakkabılarınızı temizlemek için çok fazla zamanınız ya da fırsatınız yoksa, ayakkabı üzerindeki leke ve hafif çizikleri makyaj temizleyici tonikle temizleyebilirsiniz. Bir pamuğa ya da beze makyaj temizleme toniğinden damlatın ve ayakkabınızı silin.

Ayakkabı temizliğinde bir diğer önemli nokta da lekelerin eskimesine, uzun süre bekletilmesine izin vermemektir. Lekeleri hızlı bir şekilde temizlemek beyaz ayakkabıların temiz kalmasında uzun bir yol kat edecektir. Sonraki aşamalarda fazla uğraşmamak adına ayakkabılar kirlenir kirlenmez uygun bir ıslak mendille ya da nemli bir havluyla silin. Lekeleri hızlı bir şekilde temizlemezseniz, kirler ayakkabı kumaşının derinine işleyecek ve bunları temizlemek için daha fazla zaman ve enerji harcamanız gerekecek.

Beyaz Ayakkabı Makineye Atılır Mı?

Bazı çamaşır makinelerinde ayakkabı yıkamak için özel bir program bulunur. Eğer mevcutsa, onu kullanmak iyi bir seçenek olabilir. Aksi takdirde, manuel veya hassas yıkama modunu seçmelisiniz. Ayakkabıları makinede yıkamanın en güvenli yolu 30-40 °C sıcaklıktadır. Ayakkabının zarar görmemesi için file içine koyabilir ya da yastık kılıflarının içine koyup bu şekilde de yıkayabilirsiniz. Fakat ayakkabıları makinede yıkamak çoğu zaman bozulmalarına sebebiyet verecektir. Çamaşır makinesine giren ayakkabıların yıpranma süresi öne çekilmiş oluyor. Makineden çıkan ayakkabıların temizlenmiş olduğu doğru fakat ezilip büküldüğü için özelliğini kaybedecektir. Ayrıca çamaşır makinesini kullanmak bazen ayakkabıda yırtılma, kalıcı hasarlara ya da ayakkabı derisinin veya kumaşının zarar görmesine neden olur. Kısaca ayakkabınızı çamaşır makinesinde yıkarsanız, ayakkabınız asla eskisi gibi olmayabilir.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut