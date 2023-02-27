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Bez ayakkabılar, her yaştan insanın en popüler spor ayakkabılarından biridir ve geniş bir renk ve stil yelpazesi mevcuttur. Peki, bez ayakkabı nasıl temizlenir? Bez ayakkabıları evde sadece su, bulaşık deterjanı ve bulaşık deterjanı kullanarak kolayca ve rahatlıkla temizleyebilirsiniz.

File ve Beyaz Bez Ayakkabı Temizleme Yöntemleri

Ayakkabının yüzeyini sert kıllı bir fırça ile ovun. Sert kıllı bir fırçayı bulaşık sabunu ve su karışımına batırın ve fırçalamaya başlayın. Ayakkabının bir ucundan başlayın ve düzenli olarak diğer ucuna doğru ilerleyin.

Beyaz bez ayakkabıları temizlemenin kolay ve hızlı yolları vardır. Sirke ve karbonat kullanımı bez ayakkabılar için en iyi formüllerden biridir. İşte, file ve beyaz bez ayakkabı temizleme yöntemleri

İki yemek kaşığı sirkeyi bir yemek kaşığı karbonatla karıştırın. Ardından bir bardak ılık suyla seyreltin ve sonra bir diş fırçasıyla veya bir bezle ayakkabıyı karışımla ovun. Bu karışım çabuk kurur ve daha sonra su ile temizlenebilir ve kurumaya bırakılabilir.

Çamaşır deterjanını iki yemek kaşığı ılık su dolu leğene karıştırıp ayakkabıları beş dakika bekletip ovalayarak kullanın, ardından sünger veya diş fırçası ile temizleyin.

İlk adım, ayakkabınızın bağcıklarını çözmektir. Ardından, ayakkabı bağcıklarını çamaşır makinesinde kaybolmamaları için bir çamaşır filesine koyun. Ayakkabının şeklinin bozulmaması için içine top haline getirdiğiniz bez parçaları koyun daha sonra çamaşır filesine koyun ve yıkayın. İçine konulan bez parçaları ayakkabının şeklinin bozulmasını engelleyecektir. 30 dereceden daha sıcak yıkamayın. Yumuşatıcı kullanmayın.

Beyaz Bez Ayakkabı Makineye Atılır Mı?

Ayakkabılarınızı temizlerken saatlerce suda bekletmenize gerek yok. Ancak ayakkabıda çok fazla leke varsa önceden bir ölçek sıvı çamaşır deterjanı ve yumuşak kıllı bir fırça ile ovalama ile işlemden geçirmek, lekelerin çıkması için en az 15 dakika beklemek gerekir. Ayakkabıları daha kısa sürede temizlemek için özellikle beyaz bez ayakkabı makineye atılır mı? Ayakkabıları çamaşır makinesine atmak çoğu zaman tavsiye edilmez. Kalıpları şekilleri çok çabuk bozulabiliyor. Fakat el ile temizlemek yeterli gelmiyorsa makineye atılabilir. Ayakkabının deforme olmaması için bazı önlemlerin alınmış olması gerekiyor. İlk önce bağcıkları çıkarıp deterjanlı suda bekletin. Daha sonra beyaz bez ayakkabıyı fırça yardımıyla yüzeyini temizleyin. Kum, taş ya da diğer kirlerden arındırın. Bu işlem makinenizin tıkanmasını önleyecektir. Ayakkabıları makineye koymadan önce içerisine ayakkabının içine yuvarladığınız bez parçaları koyun, bu ayakkabının zarar görmesini en aza indirecektir. Ardından file çamaşır torbasına atıp yıkayabilirsiniz.

File Ayakkabı Nasıl Temizlenir?

Spor ayakkabılarınızı kendi temizlemeye başladığınızda işe küçük ince ayrıntılarla başlamazsınız. İlk önce bir fırça yardımıyla ayakkabının yüzeyinde tozları ya da kurumuş diğer pislikleri giderin. Yani spor ayakkabıları elimize aldığımızda ilk yapacağımız şey fırçalamayla başlamak. Kaba toprak parçaları, küçük taşlar ve kum, iki ayakkabının tabanlarına hafifçe vurarak ayakkabılardan çıkarılabilir. Peki, file ayakkabı nasıl temizlenir? Bir kapta biraz sabunu sıcak suyla seyreltin. Fırçayı suya batırıp ayakkabıyı fırçalayın daha sonra temiz bir bezle aynı işlem gerçekleştirin. File ayakkabıları çamaşır suyu ile temizlemek mümkün. Fakat su ile seyreltilmiş olması gerekir. Sadece en zorlu lekeleri çıkarmak için kullanın. Spor ayakkabılarınızı, oluşturulan solüsyonla bir diş fırçası kullanarak yıkayın.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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