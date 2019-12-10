Whakaari Yanardağı onlarca can aldı

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Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu 8 kişiye ulaşılmayan Beyaz Ada'da herhangi bir hayat belirtisinin bulunmadığı açıklandı.
Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamaya göre, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralı kurtulduğu Beyaz Ada’daki yanardağ patlamasında adada kalan 8 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarında herhangi bir hayat belirtisine rastlanmadığı belirtildi.
KURTARMA EKİBİNE ÖVGÜ
Yanardağ patlamasından kurtulanları ve kurtarma ekibinde görev alanları ziyaret eden Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, tehlike riskine rağmen adaya giderek mahsur kalanları kurtaran helikopter pilotlarına teşekkür etti.
Adaya ilk giden pilotların risk altında verdiği karara övgüde bulunan Ardern, "İnsanları çıkarmak için olağanüstü tehlikeli şartlar altında inanılmaz cesur bir karar verdiniz. Çabaların bir sonucu olarak, adadan çok sayıda insan kurtarıldı" ifadelerini kullandı.
7 FARKLI ÜLKEDEN
Yanardağ patlamasını Yeni Zelanda Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada gündeme getiren Başbakan Ardern, mağdurlara 'sınırsız destek' verileceğini açıkladı.
Hayatını kaybedenlerin Avustralya, ABD, İngiltere, Çin, Almanya, Malezya ve Yeni Zelandalı olduğunu açıklayan Ardern, "‘Acınızı paylaşıyoruz, üzgünüz ve kahroluyoruz. Sizin bize geçmişte destek verdiğiniz gibi bizde size yardım etmek için her şeyi yapacağız"’ şeklinde konuştu.
KAYIP 8 KİŞİ AVUTRALYA'DAN
Patlamanın yaşandığı sırada adadaki 24 Avustralya vatandaşından en az 3’ünün hayatını kaybettiğine inandıklarını açıklayan Başbakan Scott Morrison, "Yetkililerimiz şu anda hastanede olan tüm kişileri tespit edebilmek için Yeni Zelanda yetkilileri ile yakın çalışıyor. Bazılarının durumu çok ciddi" ifadelerine yer verdi.
Hastanelerde tedavi altındaki yaralı 31 kişiden 13’ünün, kayıp 8 kişinin ise tamamının Avustralyalı olduğu açıklandı.
Yanardağın faaliyete geçtiği anda adada 100 kişinin bulunduğu yönündeki resmi açıklamalar önce 50’ye, ardında da 47’ye indirildi.
Son verilere göre Whakaari Yanardağı patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti, hayatta oldukları düşünülmeyen 8 kişiden ise haber alınamıyor.
Patlamadan yarılı kurtulanlardan 3’ün tedavi edildikleri hastanelerden taburcu edilirken, 31 yaralının tedavisi sürüyor.
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