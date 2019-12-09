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Yeni Zelanda'da, Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında kül püskürtmeye başlayan yanardağın kısa süre sonra patladığı belirtildi.

Başbakan Jacinda Adern, patlama sırasında adada yaklaşık 100 kişinin bulunduğunu ve bunlardan bazılarının hala kayıp olduğunu açıkladı.

Adaya kurtarma helikopterlerinin sevk edildiğini belirten yetkililer, bölgede yaşayanlara camlarını kapatarak evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.

Yerel basında çıkan haberlerde yanardağı oluşturduğu krateri izleyen kamera görüntülerinde, patlamadan sadece birkaç dakika önce, kraterin içinde bir grup turistin bulunduğu görülüyor.

Yetkililer patlamanın ardından kamaranın kapandığını ifade etti.

Patlama sırasında adada, 'Ovation of the Seas' adlı kruvaziyerin yolcularından bazılarının bulunduğu belirlendi.

EN SON 18 YIL ÖNCE FAALİYETE GEÇTİ

Whakaari Yanardağı, son olarak 2001'de aktif hale gelmişti.

150 bin yıl önce oluştuğu tahmin edilen Whakaari, Yeni Zelanda'nın en aktif yanardağı olarak tanımlanıyor.

Ülkenin popüler turizm merkezleri arasında yer alan White Adası'nı her yıl 10 bini aşkın kişi ziyaret ediyor.