Beto: Türkiye tehlikeli bir takım haline geldi

Sporting Lizbon, Porto, Braga, Sevilla gibi takımların yanı sıra Süper Lig’de Göztepe forması da giymiş olan Portekiz Milli Takımı’nın eski kalecisi Beto, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında yarın BVB Stadyumu’nda TSİ 19.00’da oynanacak Türkiye - Portekiz müsabakası hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu.

Kırmızı-beyazlı takımın, Gürcistan karşısındaki performansını değerlendirerek sözlerine başlayan Beto, “Bence bu Türkiye diğer yıllardan biraz farklı. Gerçek şu ki Montella, Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu taktik disiplini veriyor. Çünkü yetenekli oyuncular her zaman vardı” ifadelerini kullandı.

"PORTEKİZ İNANILMAZ BİR OYUNCU KUŞAĞI YETİŞTİRDİ"

Portekiz Milli Takımı’yla ilgili görüşlerini de aktaran eski kaleci, “Portekiz, Cristiano Ronaldo veya Pepe gibi deneyimli oyuncuları da bünyesinde bulundurarak kendisini günümüzün en komple takımlarından biri haline getiren inanılmaz bir oyuncu kuşağı yetiştirdi. Onların başarısı ortaya koydukları zihniyete ve kararlılığa bağlı” açıklamasını yaptı.

"RONALDO GERÇEK BİR ŞAMPİYONUN ZİHNİYETİNE SAHİP"

Beto, Portekiz’in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo’dan ise övgü dolu sözlerle bahsetti. 42 yaşındaki eski file bekçisi, “Cristiano gerçek bir şampiyonun zihniyetine sahip ve rakip ne olursa olsun her zaman gol atmak istiyor. Sahaya çıktığı her an gol atma ihtimali çok yüksek” dedi.