Beta Enerji halka arz için SPK’ya başvurdu  

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Elektrifikasyon sektöründe ihtisaslaşmış yapısıyla öne çıkan ve Türkiye’nin önde gelen transformatör üreticilerinden Beta Enerji, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) liderliğini ve Yatırım Finansman Menkul Değerler'in (YF) eş liderliğini üstlendiği halka arzda, 47 milyon 250 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 5 milyon 250 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde olmak üzere toplam 52 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar, sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle satışa sunulacak.

REKLAM TEMETTÜ SÖZÜ VERDİ Beta Enerji olarak yeni bir dönemin başında olduklarını belirten Beta Enerji İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Ünal, “Beta Enerji’yi yüzyıllar boyu yaşayan global bir marka haline getirmeyi istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirdiğimiz halka arz için ilk adımımızı attık. Halka arzla beraber kurumsallığımızı üst seviyelere taşımayı, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerini güçlü şekilde uygulamayı, marka bilinirliliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle yeni yatırımlarımızı finanse ederek bu yatırımlarımızı hızla tamamlamayı, daha yüksek üretim kapasitesine erişmeyi, katma değerli yeni ürün üretiminde artış sağlamayı ve işletme sermayemizi güçlendirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda şirketimizin sektördeki konumunu daha da yukarı taşıyacağımıza inanıyoruz. Yıllık dağıtılabilir karımızın asgari %30'unu temettü olarak dağıtmayı hedefliyoruz. Beta Enerji olarak büyüme yolculuğumuza ortak etmeyi istediğimiz yatırımcılarımıza böylece daha fazla değer sağlamayı amaçlıyoruz. Ülke ekonomisine ve istihdamına, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza daha fazla katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

1.4 MİLYAR LİRA CİRO Şirketin bugünkü konumu ve gelecek hedefleri hakkında da bilgi veren Ünal, şöyle konuştu: “Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 22 bin 680 metrekare kapalı alan olmak üzere toplamda yaklaşık 63 bin 680 metrekare alanda farklı tip güç ve gerilimlerde yağlı ve kuru tip dağıtım transformatörü, güç transformatörü ve köşk üretimine devam ediyoruz. Adana'daki tesislerimizin yanı sıra Almanya, Ukrayna ve Amerika bölgelerinde de dağıtım ağına sahibiz. Yurt içi satışlarımızın yanı sıra kurulduğumuz günden bu yana 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdik, ülkemize döviz girdisi sağladık. 2023 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %45,2 artış ile yaklaşık 3.143,7 milyon TL ciro elde ettik. 2024 yılının ilk 6 ayında ise ciromuz yaklaşık 1 milyar 435 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde satışlarımızın yaklaşık %57'sini yurt içi, %43'ünü ise yurt dışı satışlarımız oluşturdu. Brüt karımız yaklaşık 619,1 milyon TL, brüt kar marjımız ise yaklaşık %43,1 olarak gerçekleşti. Ürünlerimize olan talep, maliyet kontrolümüz, Ar-Ge ile ürün çeşitliliğini ve üretim kapasitemizi artırmamız ve dış pazarlara yönelmemiz brüt kar marjımızı artırmada etkili oldu.

REKLAM Stratejik iş hedeflerimizi, hem yurt içi hem de yurt dışında marka bilinirliği ve penetrasyonunun artırılması, yurt dışı pazarlarda büyüme, operasyonel mükemmellik ve müşteri memnuniyeti, ürün portföyünün genişletilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilirlik olarak belirledik. Avrupa, Amerika ve Afrika başta olmak üzere yurt dışı pazarlardaki payımızı artırmayı hedefliyoruz. Operasyonel mükemmelliğe odaklanarak müşteri ilişkileri yönetiminden satış sonrası desteğe kadar olan tüm süreçlerde müşteri memnuniyetini artırmayı ve bununla bağlantılı olarak pazar payında artış sağlamayı amaçlıyoruz. Yüksek Gerilim anahtarlama üniteleri ve daha yüksek güçte güç transformatörleri gibi yeni ürün kategorilerine yatırım yaparak ürün portföyünü genişletmek de hedeflerimiz arasında yer alıyor.

REKLAM ÜRETİM KAPASİTESİ 3 KAT ARTACAK Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda artan talebi karşılamak için yeni bir fabrika yatırımına da başladık. Adana'da yaklaşık 115 bin 155 metrekare büyüklüğe sahip Yeni Üretim Tesisi için çalışmalara devam ediyoruz. Tek çatı altında Avrupa'nın en büyük enerji ve teknoloji kampüslerinden biri olması hedeflenen yeni tesisimizin yaklaşık 65 bin metrekaresini üretim tesisi, yaklaşık 20 bin metrekaresini ise çalışan mutluluğuna odaklanan sosyal alanlar olarak planladık. Fabrikamızın inşaat işlemlerinin ve makine kurulumlarının 2025 yılı içerisinde tamamlanmasını ve 2026 yılının sonlarında ise fabrikamızın tam kapasite kullanıma hazır hale gelmesini öngörüyoruz. Yeni fabrikamızın devreye alınmasıyla birlikte üretim kapasitemizin en az 3 kat artmasını hedefliyoruz”

İnovasyona verdikleri önem çerçevesinde 2017 yılında Ar-Ge Merkezlerini kurduklarını belirten Ünal, "Bugüne kadar 29 Ar-Ge projesini tamamladık ve 11 Ar-Ge projesi için de çalışmalar devam ediyor. Ar-Ge çalışmalarında katma değeri yüksek ürünlere odaklanıyoruz. Bununla beraber TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir deney laboratuvarımız da bulunuyor. Akredite laboratuvarımızda ulusal, uluslararası standartlar, işletme-içi metotlar kullanarak çok sayıda testi gerçekleştirebiliyoruz” diye konuştu. Sürdürülebilirliği ön plana aldıklarını ifade eden Ünal, yenilenebilir enerji yatırımları yapmayı, çevre dostu uygulamaları benimsemeyi ve çalışanlar başta olmak üzere tüm paydaşlarının memnuniyetini artırmayı amaçlayan bir strateji uyguladıklarını belirtti. Ünal, “Fabrikalarımızın enerji ihtiyacının yaklaşık %80’ini 1,5 MW’lık GES’lerimiz ile karşılıyoruz. Yatırımı devam eden Yeni Üretim Tesisi’nde de yaklaşık 8 MW kapasiteye sahip GES hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Böylece tüm enerji ihtiyacımızı kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerjiden karşılamayı planlıyoruz. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik kriterlerine uyumlu olarak hayata geçirmeyi planladığımız Yeni Üretim Tesisi yatırımımızın LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikasına uyumlu olması için çalışmalara başladık. Bununla beraber kurumsal karbon ayak izi (ISO 14064-1) standardı çerçevesinde 2022 yılına ait karbon ayak izi raporlamasını tamamlayıp Almanya merkezli doğrulayıcı kuruluş (DAkkS) tarafından akrediteli olarak doğrulamasını yaptırdık. 2030 yılına kadar emisyon miktarında yaklaşık %30 azaltım hedefliyoruz. Kullanılan ambalaj malzemelerinin tamamını geri dönüştürülebilir hale getirmeyi, su tüketimini 2023-2025 yılları arasında yaklaşık %15, 2025-2030 arasında ise yaklaşık %20 azaltmayı planlıyoruz” dedi.