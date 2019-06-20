Başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile dikkati çeken Bestemsu Özdemir, sosyal medyanında konusu oldu. Hayranları Başarılı oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı. Hayatı sosyal medyaya damga vuran güzel oyuncu hakkında bilinmeyenler haberimizde...

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir 25 yaşında, 1.73 boyunda ve oyuncu. Bestemsu Özdemir'in babası ile annesi o daha 2 yaşındayken ayrıldı. Bestemsu Özdemir 2-3 sene anneannesi ve dedesiyle birlikte Ankara’da yaşadı.



Liseyi Özel Fransız Lisesini okuyarak tamamladı.Üniversite de ise İ.T.Ü Moda Tasarım bölümünü bitirdi.. Okumak istediği bölüm Mücevher Tasarımı ile ilgili bölüm olmasına rağmen o yıllarda bir süre kadar rahatsızlandı ve okuluna devam edemedi. Ardından ise karakalem ile beraber yağlı boya yapmaya başladı ve bu yönde eğitim aldı. Üniversite Moda Tasarım bölümüne çok yüksek bir başarı elde ederek girdi. Bir yandan oyunculuk serüveni ile ilgili eğitimler alırken diğer yandan ise resimler yapmaya başladı.Modellik yapmaya lise senelerinde başladı. Kayıt olmuş olduğu ajans ile beraber modellik yaptı. Modellik zamanlarında ünlü menajerlerden Cem Tatlıtuğ ile tanıştı ve modellik mesleğini bırakarak oyunculuğa doğru hareket etti. Hala Cem Tatlıtuğ’un ajansında çalışıyor ve o ajansa bağlıdır.

Kara Para Aşk dizisinde canlandırdığı Nilüfer karakteri ile hatırlanan Bestemsu Özdemir, ilk olarak Sakarya Fırat adındaki dizide yer aldı.

2012 senesinde Sakarya Fırat ve İstanbul Hatırası adlı dizilerde rol aldı. Ardından Kara Para Aşk dizisinde Tuba Büyüküstün ile birlikte 54 bölüm oynadı. 2015 yılında Analar ve Anneler adlı dizide oynadı ve Tabula Rosa'da ilk film deneyimini gerçekleştirdi. Biz Size Döneriz filminde de rol alan Bestemsu Özdemir bu sene Kırlangıç Fırtınası adlı dizide de oynadı. Geçtiğimiz aylarda vizyona giren Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filminde de rol aldı. Şu an da Meryem adlı dizide Beliz karakterini canlandırdı. Aşırı zayıflaması ile dikkatleri çeken Bestemsu Özdemir oynadığı dizi için kilo verdiğini fakat bunun sağlıksız olduğunu belirtti.