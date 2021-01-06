Bestemsu Özdemir hem kurallı hem de kuralsız! - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki gün Kuruçeşme'de aracıyla seyir halindeyken görüntülendi.

Emniyet kemerini takarak kurallara uyan Özdemir, araç içerisinde sigara içerek, başka bir yasağı çiğnedi. Seyir halinde sigara içen Bestemsu Özdemir'i görenler ise "Hem kurallı, hem de kuralsız" demekten kendilerini alamadı.