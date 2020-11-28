Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Trafikte görüntülenen Bestemsu Özdemir, Covid-19 salgınına karşı evinde izole olduğunu söyledi. Özdemir, "Moda ile ilgili çizim yapıyorum" dedi.

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