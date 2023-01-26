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Haberler Magazin Bestemsu Özdemir: Acelem var - Magazin haberleri

Bestemsu Özdemir: Acelem var

Etiler'de görüntülenen Bestemsu Özdemir, gazetecilerin sorularını, "Acelem var. "Arkadaşlarım bekliyor, kusura bakmayın" ifadelerini kullanarak cevapsız bıraktı

Giriş: 26.01.2023 - 09:06 | Güncelleme: ABONE OL
Bestemsu Özdemir: Acelem var - Magazin haberleri
"Acelem var"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'nun evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren Bestemsu Özdemir, Etiler'deydi. Özdemir, otomobilinden inerken objektiflere yansıdı.

Acelesi olduğunu belirten Bestemsu Özdemir, "Arkadaşlarım bekliyor, kusura bakmayın. Sonra konuşabilir miyiz?" diyerek, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Ardından muhabirlere, İyi akşamlar" diyen Özdemir, hızlıca oradan ayrıldı.

"TEKLİFTEN SONRA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Öte yandan Özdemir, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden aldığı evlilik teklifi hakkında konuşmuştu. Bestemsu Özdemir, "Aslında tekliften sonra bir şey değişmedi. Şu an sadece evlilik tarihini ve yerini konuşuyoruz. Tarihleri ve yeri netleştirmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

"ARADIĞIM AŞKI BULDUM"

Ayrıca daha önce, "Aşktan yana yüzüm gülmüyor" ifadelerini kullanan Bestemsu Özdemir, "Sanırım bu sefer aradığım aşkı buldum. Şans bu sefer benden yana gibi oldu" şeklinde konuşmuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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