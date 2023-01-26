"Acelem var"

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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'nun evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren Bestemsu Özdemir, Etiler'deydi. Özdemir, otomobilinden inerken objektiflere yansıdı.

Acelesi olduğunu belirten Bestemsu Özdemir, "Arkadaşlarım bekliyor, kusura bakmayın. Sonra konuşabilir miyiz?" diyerek, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Ardından muhabirlere, İyi akşamlar" diyen Özdemir, hızlıca oradan ayrıldı.

"TEKLİFTEN SONRA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ" Öte yandan Özdemir, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden aldığı evlilik teklifi hakkında konuşmuştu. Bestemsu Özdemir, "Aslında tekliften sonra bir şey değişmedi. Şu an sadece evlilik tarihini ve yerini konuşuyoruz. Tarihleri ve yeri netleştirmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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