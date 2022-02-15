"KELİMELERİN ÖTESİNDE BİR KİŞİ"



Açar, eski sevgilisi hakkında "Çok güzel bir kişiliği var. Pati aşığı, çok güzel gitar çalıyor, çok güzel şarkı söylüyor. Çok neşeli, çok keyifli... Daha neler söyleyebilirim? Kelimelerin ötesinde. Gerçekten öyle... Çok güzel bir kalbi var. 'Altın gibi bir kalbi var' derler ya... Öyle birisi..." demişti.