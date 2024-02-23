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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beşiktaş’ta iş yerinde ölü bulunan İsmail Karabıyık cinayete kurban gitmiş - Son dakika haberleri

        Beşiktaş’ta iş yerinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!

        İstanbul Beşiktaş'ta, iş yerinde tek kurşunla başından vurularak öldürülen 43 yaşındaki İsmail Karabıyık'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayet Masası ekipleri yaptıkları çalışmayla, olayı gerçekleştiren katil zanlısı Mehmet S.'yi yakaladı. Cinayetin borç para yüzünden planlı biçimde işlendiği öğrenildi

        Giriş: 23.02.2024 - 09:27 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:29
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        Beşiktaş'ta iş yerinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
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        İstanbul'da olay, Beşiktaş'taki Türkali Mahallesi Altınay Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

        YERDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, sabah işe gelen çalışan, kıraathane sahibi İsmail Karabıyık'ı (43) yerde hareketsiz yatar halde buldu.

        BAŞINDA MERMİ GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri başında mermi girişi bulunan Karabıyık’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

        Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde herhangi bir silahın bulunmaması üzerine tek kurşunla ölen Karabıyık’ın bir cinayete kurban gittiği belirlendi. Karabıyık’ın en son kimlerle görüştüğü yönde de araştırma yapan polis önemli bir iz buldu.

        KATİL GÜVENLİK KAMERASINDA

        Çevrede güvenlik kamera görüntülerini izleyen cinayet masası dedektifleri, iş yeri yakınında bir şüphelinin görüntülerini elde etti. Bu kişiyi mercek altına alan polis kısa sürede şüphelinin 51 yaşındaki Mehmet S. olduğunu tespit etti. Şüpheliyi inceleyen polis, öldürülen İsmail Karabıyık’la arkadaş olduğu belirlendi.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Öldürülen İsmail Karabıyık.
        Öldürülen İsmail Karabıyık.

        Kayıplara karışan şüphelinin Ataşehir’de saklandığı yer tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheli Mehmet S., olayda kullanıldığı düşünülen 9 mm tabanca ile yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

        CİNAYETİN NEDENİ 6 BİN 500 LİRALIK BORÇ

        Yapılan soruşturmada, katil zanlısı Mehmet S.’nin, İsmail Karabıyık'a 6 bin 500 TL borcu olduğu ve bu borcu ödeyemediği için aralarında sık sık tartışma yaşandığı öğrenildi. Yaşanan bu tartışmalar üzerine Mehmet S.'nin, plan yaparak olay günü sabah erken saatlerde iş yerine gittiği İsmail Karabıyık’ı öldürdüğü ortaya çıktı. İşlemlerin ardından adliyeye gönderilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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